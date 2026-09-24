“La Patria Milagro que ya hemos empezado a construir”: el mensaje del Gobierno de Abelardo De La Espriella en la Asamblea de la ONU

Durante su discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, por medio de su vicepresidente, José Manuel Restrepo, presentó el concepto de Patria Milagro como el propósito central de su administración y una propuesta para transformar las condiciones de seguridad, economía y confianza en el país.

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El mandatario, a través de su representante, sostuvo que Colombia enfrenta el desafío de recuperar la confianza de sus ciudadanos y proyectarla nuevamente hacia el exterior.

Según De La Espriella, recibió el país en una situación en la que la confianza en la ley, en el Estado y en las posibilidades de progreso está deteriorada.

“A ese propósito superior lo llamo Patria Milagro”, afirmó en su intervención. Como primer componente de esa propuesta, señaló la recuperación de la seguridad y cuestionó que factores como la extorsión, el control territorial de grupos armados y el temor de las familias se hayan asumido como parte de la cotidianidad.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, intervino durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Foto: AP Photo/Seth Wenig

Así, el presidente aseguró que su administración busca recuperar el control territorial, restablecer la autoridad estatal y enfrentar a las organizaciones que utilizan el terrorismo. También vinculó esta estrategia a la lucha contra el narcotráfico, al señalar que las economías ilícitas tienen un carácter transnacional y requieren cooperación entre distintos países.

De La Espriella sostuvo que la seguridad no es suficiente para alcanzar el objetivo planteado. “Un territorio que no ofrece oportunidades sigue siendo un territorio vulnerable”, afirmó. Por ello, ubicó el crecimiento económico como otro de los ejes de la Patria Milagro.

El mandatario explicó que su propuesta económica busca generar condiciones para que las ideas se conviertan en empresas, las empresas generen empleo y el empleo se traduzca en bienestar. En ese sentido, invitó a los inversionistas internacionales a mirar hacia Colombia; destacó aspectos como su ubicación geográfica, acceso a dos océanos, tierras productivas, recursos energéticos y biodiversidad.

La apuesta también contempla la formación de jóvenes en áreas como inteligencia artificial, robótica, ciencia de datos, agroindustria, ingeniería y nuevas economías. De acuerdo con el discurso, el objetivo es que el país participe activamente en la transformación tecnológica.

Además, el Gobierno De La Espriella definió la denominada Economía Milagro como aquella capaz de traducir el crecimiento en oportunidades concretas: empleo, vivienda, acceso a medicamentos, mercados para los productores y reducción de la pobreza.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, en la Asamblea General de la ONU. Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

El presidente reconoció que 47 días de administración no son suficientes para transformar el país, aunque consideró que ese periodo sí permite comenzar a modificar su rumbo. Su propuesta, dijo, busca conectar seguridad, confianza, inversión y crecimiento con mejores condiciones de vida.

“El país que vamos a construir” fue presentado como uno en el que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos mediante el trabajo y las oportunidades.

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Así, la Patria Milagro quedó planteada en el discurso como una visión de Colombia que combina recuperación institucional, seguridad, crecimiento económico y participación en la transformación tecnológica.