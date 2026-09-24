Se conocen detalles de la operación en la que participó Abelardo De La Espriella en Cali: esto les dijo a policías antes de salir

Se conocieron nuevos detalles de la Operación Iron con la que las autoridades se tomaron el centro de la ciudad de Cali y en la que participó el presidente Abelardo De La Espriella durante la madrugada de este jueves, 23 de septiembre.

Presidente Abelardo De La Espriella patrulló los barrios más peligrosos de Cali en la madrugada y dirigió la captura de 83 personas

Fueron en total 1.200 hombres de la Fuerza Pública los que se desplegaron por barrios y comunas en las que delinquen las redes del microtráfico y la extorsión. Hacia las 2:00 de la mañana comenzaron los registros.

En total, según información oficial, fueron verificadas seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios, para lo cual se contaba con 83 órdenes de captura y 101 diligencias de allanamiento.

El balance preliminar es de 80 capturados, de los cuales cuatro son extranjeros, también se lograron incautar cuatro armas de fuego, cuatro proveedores con 118 cartuchos, una granada de fragmentación, 25 teléfonos celulares, 6.5 kilogramos de estupefacientes, 6 kg de marihuana y ½ kg de bazuco y 14 millones de pesos en efectivo.

La Operación Iron busca recuperar el control de zonas del centro de Cali y garantizar que comerciantes, trabajadores, familias y ciudadanos puedan transitar y desarrollar sus actividades con tranquilidad. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

El operativo fue liderado directamente por el presidente De La Espriella y por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y hubo una gran coordinación entre la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército.

De igual forma, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, se encargaron de finiquitar horas antes los últimos detalles de la planificación en medio de un consejo de seguridad llevado a cabo en la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

“Vamos a liberar a la ciudadanía de las ollas de drogas que afectan a los niños. Empieza la liberación total de Cali, Valle del Cauca y el país. Vamos a recuperar esta ciudad”, dijo el máximo mandatario poco antes de que todo comenzara.

“Bienvenido a la Patria Milagro”: le dijo Abelardo De La Espriella, con pistola en el cinto, a un señalado criminal en pleno operativo en Cali

Camionetas, camiones, vehículos blindados del Ejército, motos y hasta un helicóptero Halcón de la Policía fueron utilizados por los uniformados para desplazarse hasta las llamadas ‘ollas’, que fueron identificadas tras varios meses de seguimiento.

En el centro de la capital del Valle del Cauca, las autoridades recorrieron cuadra por cuadra para verificar edificaciones, casas, bodegas, locales, entre otros sitios. Por esta zona fue donde se contó con la presencia de De La Espriella.

Operación Iron en Cali. Foto: Suministrada

“En este Gobierno, con determinación, vamos a combatir el crimen en todas sus manifestaciones y vamos a liberar a Cali y a todo el país de estos miserables que tanto daño le hacen a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, a nuestros emprendedores, a nuestros comerciantes”, expresó en un momento.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder dejó en claro que hasta ahora se está comenzando y que irán tras los delincuentes. “Esta es la primera de varias operaciones de todo tipo, que hemos venido pidiendo hace más de dos años, presidente, y que por fin llegó el momento de Cali”, manifestó.