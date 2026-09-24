El terremoto que golpeó a Cali el pasado 10 de agosto también obligó a replantear la realización de algunos de los principales eventos de la ciudad. Entre ellos está el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, cuya sede habitual se encuentra en una zona que presenta afectaciones en varias edificaciones.

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Milton Castrillón, asesor de la Alcaldía de Cali y gerente de la reconstrucción, reveló que la Administración Distrital trabaja en la posibilidad de trasladar el Petronio al estadio de la ciudad durante el mes de noviembre.

“Petronio se va a hacer en noviembre en el estadio”, señaló inicialmente Castrillón durante entrevista con SEMANA Pacífico, aunque posteriormente precisó que la alternativa todavía se encuentra en proceso de definición.

“Estoy como generando la chiva. Eso es lo que estamos trabajando nosotros para que Petronio ahora en noviembre se haga dentro del estadio”, explicó.

Festival Petronio Álvarez Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

El cambio de escenario estaría relacionado directamente con las condiciones de seguridad que dejó el terremoto en distintos sectores de Cali. De acuerdo con Castrillón, la Unidad Deportiva no sería una alternativa debido a las edificaciones ubicadas en sus alrededores que resultaron afectadas y algunas de las cuales todavía presentan condiciones que deben ser evaluadas.

“No podemos tener ese riesgo de tener gente en la Unidad Deportiva cuando tenemos alrededor muchos edificios que están colapsados en este momento”, manifestó.

La decisión también tiene relación con la necesidad de mantener la actividad cultural, turística y económica de la ciudad después del terremoto. Para Castrillón, suspender los eventos representativos de Cali tendría un impacto adicional sobre una economía que ya enfrenta las consecuencias de la emergencia.

“Nosotros no podemos aplazar los eventos de Cali porque no podemos entrar en una tristeza a la ciudad”, sostuvo.

El funcionario recordó que Cali ha enfrentado anteriormente situaciones que golpearon fuertemente a la ciudad y que, pese a ello, algunos de sus principales acontecimientos terminaron convirtiéndose en motores de recuperación económica y social.

En el caso del Petronio, el estadio aparece ahora como una de las alternativas que estudia la Administración Distrital para garantizar la realización del evento, aunque la definición final deberá ser adoptada por la Alcaldía.

Castrillón también explicó que la Feria de Cali tendrá que replantear parte de su programación debido a las condiciones actuales de algunos sectores de la ciudad. La Autopista Suroriental, que en diferentes años ha sido escenario de actividades de la feria, presenta edificaciones afectadas que impiden pensar en su utilización bajo las mismas condiciones.

“La Autopista no puede tener la Feria de Cali porque en este momento también tenemos problemas”, explicó.

La Feria de Cali servirá para reactivar la economía, pero también habrá espacios para sanar las heridas que dejó el sismo. Foto: Jorge Orozco / El País

Entre las alternativas que se estudian está utilizar sectores de la Quinta y conectar parte de la programación con el entorno del estadio Pascual Guerrero. El funcionario aclaró que se trata todavía de propuestas que deberán ser evaluadas y posteriormente definidas por la Administración Distrital.

“Son borradores que estoy explicando aquí a la opinión pública, pero eso va a tomar decisiones más adelante y la Alcaldía las va a tomar”, señaló.

El traslado del Petronio y la Feria sería, de concretarse, una de las primeras grandes modificaciones en la agenda cultural de Cali después del terremoto. La decisión busca mantener la programación de fin de año mientras la ciudad avanza simultáneamente en la recuperación de las zonas afectadas y en la intervención de las edificaciones que representan riesgo.