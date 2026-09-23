Golpe a las disidencias en Cauca: cuatro muertos y dos capturados en ofensiva del Ejército

Una ofensiva desplegada por el Ejército Nacional en diferentes zonas del Cauca dejó cuatro integrantes de estructuras armadas muertos en desarrollo de operaciones militares y dos personas capturadas, según el reporte entregado por las autoridades.

‘La escuela del crimen’: disidencias de las Farc tienen un megacampo de entrenamiento en manejo de drones en Jamundí y el Naya

Los operativos se realizaron durante las últimas 24 horas en los municipios de El Tambo y Guachené, en el marco de las acciones de la Tercera División contra integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura que, de acuerdo con información oficial, estaría al servicio de alias Iván Mordisco.

Ofensiva contra las disidencias en el Cauca Foto: cortesía

En las operaciones participaron unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido, tropas de la Vigésima Novena Brigada, capacidades de inteligencia militar y la Aviación del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinación con la Policía Nacional.

Uno de los combates tuvo lugar en zona rural de El Tambo, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 5 se enfrentaron durante más de cinco horas con integrantes de la estructura Carlos Patiño.

Según el Ejército, la operación se originó a partir de información suministrada por habitantes de la zona. El enfrentamiento dejó tres presuntos integrantes de esa estructura muertos en desarrollo de operaciones militares y permitió la recuperación de uno de los cuerpos.

Durante la acción fueron incautados un fusil M4, 296 cartuchos de diferentes calibres y 11 proveedores, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades.

Ofensiva contra las disidencias en el Cauca Foto: cortesía

La segunda operación se desarrolló en zona rural de Guachené, donde unidades de la Vigésima Novena Brigada adelantaron acciones contra integrantes de la estructura Dagoberto Ramos.

En medio de los combates murió un presunto integrante de la organización y fueron capturados otros dos hombres, quienes resultaron heridos durante el enfrentamiento. Los militares les brindaron atención inicial en el lugar y posteriormente fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

El Ejército identificó al hombre muerto como Jhonier David Zapata Catoñi, alias Pocoyó, quien, de acuerdo con información de inteligencia militar, sería el principal cabecilla de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales de la comisión de alias Darío o Pavi.

Las autoridades señalan que alias Pocoyó tendría injerencia en los municipios de Guachené, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada. En el procedimiento también fueron incautados un fusil, dos escopetas, tres armas cortas, 46 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores y cinco motocicletas.

Según la información de inteligencia militar, Zapata Catoñi habría iniciado su trayectoria criminal hace aproximadamente tres años como integrante de la denominada pandilla 5 y 6. En esa organización, presuntamente habría participado en actividades relacionadas con el hurto de vehículos en la vía Panamericana, extorsiones y homicidios selectivos.

Posteriormente, en 2024, habría ingresado como guerrillero raso a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz y, con el tiempo, habría asumido funciones como cabecilla de comisión.

Las autoridades también lo relacionan con el atentado ocurrido el 29 de septiembre de 2025 contra dos funcionarios de la SIJIN en Guachené, caso que permanece bajo investigación.

Durante 2026, según el reporte oficial, alias Pocoyó habría ascendido dentro de la organización hasta convertirse en presunto cabecilla principal de una de sus redes de apoyo, desde donde tendría responsabilidades relacionadas con el direccionamiento de actividades criminales y el control de zonas consideradas estratégicas para la estructura.

Ofensiva contra las disidencias en el Cauca Foto: cortesía

Con las dos operaciones, el Ejército reportó la incautación de dos fusiles, dos escopetas, tres armas cortas, 342 cartuchos de diferentes calibres, 13 proveedores y cinco motocicletas, además de las cuatro personas muertas en desarrollo de operaciones militares y las dos capturas.

Las autoridades indicaron que las acciones hacen parte de la ofensiva que adelantan contra las estructuras armadas que tienen presencia en el departamento del Cauca, particularmente contra sus componentes armados y redes de apoyo.