Preocupación en Popayán por incendio de grandes proporciones en el sector de Yambitará; bomberos piden a los vecinos mantener la calma

Con un llamado a la calma, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán informó sobre una emergencia de “grandes proporciones” que afecta a varios barrios en la zona de Yambitará, en la capital del Cauca.

El fuego, según los socorristas, fue reportado a las 2 de la tarde, momento desde el que se envió un equipo contraincendios para tratar de sofocarlo.

Sin embargo, ocho horas después, por lo menos cincuenta personas, entre 40 bomberos y 10 voluntarios de la Defensa Civil trataban de controlar las llamas.

“Es un incendio importante, ya hemos logrado conjurar uno de los flancos, en este momento estamos trabajando sobre el que conduce al sector de Aida Lucía, Rincón de Y ambitará y el Conjunto Hacienda Yambitará”, dijo un vocero de los Bomberos.

“Le pedimos a la gente, primero mucha calma, que confíen en su cuerpo de bomberos, estamos haciendo lo que nos puede servir para defender primero que todas las viviendas y segundo conjurar este evento, agradecemos también a las personas dar vía las máquinas ya que estamos constantemente trayendo personal de la estación”, agregó el vocero.

Este incendio se suma a otro de grandes proporciones que las autoridades tratan de controlar en Villa de Leyva, Boyacá.

Villa de Leyva. Septiembre 22 de 2026. Habitantes de Villa de Leyva y voluntarios se unen a las labores para contener las llamas que avanzan por los cerros, en la vereda Ritoque, zona limítrofe entre Villa de Leyva y Sáchica. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Lina Gasca

Según informó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), después de tres días el incendio fue controlado en un 75 por ciento.

La evaluación preliminar entregada este martes indicaba que la emergencia había afectado cerca de 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 715 corresponden al Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

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“El punto más crítico se localiza en la zona alta que conduce a esta área protegida, donde las condiciones del terreno dificultan el ingreso de los equipos por tierra”, destacó la UNGRD.

“Por esta razón, las operaciones aéreas se han concentrado en este sector para contener el avance del fuego y proteger el santuario. Durante la jornada se realizaron 75 descargas de agua con el apoyo de tres helicópteros: un MI-17 de Helistar, contratado por la Gobernación de Boyacá; un UH-60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y un UH-60 del Ejército Nacional”, señaló la entidad.

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Se esperaba que se pudiera realizar una inserción aérea de personal especializado en la zona de difícil acceso, con el propósito de apoyar las labores terrestres y avanzar en el control de los dos focos que permanecían activos.

“En la operación están desplegadas capacidades nacionales, departamentales y municipales. En terreno trabajan 250 personas”, indicó la UNGRD.