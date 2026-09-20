Golpe al corazón financiero del Frente 57: cayó alias Sarria en operativo en Buga, Valle del Cauca

En un contundente golpe a las estructuras criminales que operan en el suroccidente del país dio en las últimas horas la Policía Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, al afectar el componente financiero del Frente 57 Yair Bermúdez, del Estado Mayor Central de las Farc.

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El operativo, desarrollado en el corregimiento La María, en zona rural del municipio de Buga, dejó como resultado la neutralización de su principal cabecilla financiero y la captura de un presunto integrante logístico.

En la diligencia de registro y allanamiento fue abatido Luis Armando Sarria Yule, conocido con el alias de Sarria. Se trata de un hombre de 29 años de edad, quien acumula un historial delictivo de ocho años.

A Sarria se le señalaba de ser el cerebro detrás de la economía ilícita de la organización, mediante la coordinación de secuestros extorsivos, homicidios selectivos y el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos.

En el mismo operativo se capturó en flagrancia de un joven de 21 años, alias El Indio, quien sería el presunto encargado de las labores de inteligencia criminal y logística del frente.

La función del Indio, de acuerdo con las autoridades, consistía en vigilar los movimientos de la Fuerza Pública y perfilar a potenciales víctimas de secuestro, por lo que se le vincula con varios casos.

Se le vincula a un hecho de terrorismo en Cauca en 2021, por la instalación de un carro bomba en el municipio de Corinto; en el secuestro y homicidio de un comerciante entre 2025 y 2026;y el múltiple homicidio en Florida, Valle, donde fue asesinado el Gobernador del Cabildo Indígena KUESX.

En el lugar de los hechos, la Policía incautó 2 pistolas (calibres 7.62 mm y 9 mm) y 5 cartuchos para escopeta. Además, un chaleco balístico, 3 proveedores, 4 teléfonos celulares y un iPad.

Con este resultado, el Departamento de Policía Valle suma más de 16 personas neutralizadas en lo corrido de 2026, de las cuales 12 pertenecían al Estado Mayor Central. También se registran 11 capturas contra el Frente Yair Bermúdez en la región.