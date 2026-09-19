Cali se prepara para el fin de semana de Amor y Amistad con un dispositivo especial de seguridad que tendrá más de 1.700 policías en las calles y vigilancia desde el aire con helicóptero y drones.

El operativo fue anunciado por la Policía Nacional para acompañar las celebraciones en Cali y su área metropolitana.

Tendrá presencia en lugares donde se espera una mayor concentración de personas, como centros comerciales, zonas gastronómicas, sitios turísticos y corredores viales.

La estrategia también busca prevenir hechos que puedan afectar la vida, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos durante las celebraciones.

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Helicóptero y drones estarán en el operativo

La seguridad no estará solamente en las calles. La Policía informó que la vigilancia aérea contará de manera continua con el helicóptero Halcón y drones, que estarán comunicados con el Centro Automático de Despacho y con las zonas de atención ubicadas en comunas y barrios.

Esto permitirá complementar el trabajo de los uniformados que estarán desplegados en diferentes sectores de la ciudad durante las jornadas de celebración.

Además, la operación de la Policía no se limitará a Cali. Las acciones también se extenderán a Candelaria, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo.

Por eso, las personas que tengan previsto celebrar Amor y Amistad en estos municipios también encontrarán presencia de las autoridades dentro del operativo anunciado para el área metropolitana.

Para quienes planean salir a celebrar, uno de los principales llamados de las autoridades está relacionado con la seguridad vial.

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció controles en corredores de alta circulación, entradas y salidas de la ciudad y sectores donde se han identificado mayores índices de siniestros. También habrá operativos de alcoholemia.

El mensaje entregado por las autoridades es directo: si va a consumir alcohol, no conduzca.

La dependencia también pidió respetar los límites de velocidad y utilizar los elementos de protección, especialmente en el caso de quienes se movilicen en motocicleta.

Drones de la Policía harán parte de la vigilancia aérea durante el operativo de seguridad por Amor y Amistad en Cali. Foto: Anadolu via Getty Images

Los lugares en donde habrá mayor vigilancia

La Policía anunció diferentes planes de prevención y acompañamiento dependiendo del lugar y la situación.

En los establecimientos nocturnos, el Grupo de Infancia y Adolescencia realizará controles para proteger a niños, niñas y adolescentes.

A esto se suma la Patrulla Púrpura, que tendrá acciones dirigidas a prevenir las violencias basadas en género.

También estarán activos los planes Baliza, en intersecciones; Betas, en zonas gourmet; MIO Seguro, para acompañar a los usuarios del sistema de transporte masivo, y Turismo Seguro, en zonas hoteleras y otros puntos estratégicos.

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Uno de los dispositivos será el Plan Arcángel, en el que policías realizarán acompañamientos preventivos a los ciudadanos.

En una primera etapa estarán de manera discreta en diferentes espacios y, posteriormente, se acercarán a las personas para entregarles recomendaciones de seguridad y prevención, con el fin de evitar situaciones que puedan poner en riesgo su integridad o sus pertenencias.