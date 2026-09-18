Policía alertó por peligrosa estafa que ha dejado más de 3.600 víctimas en Colombia: “Tenga mucho cuidado”

Con la llegada de Amor y Amistad, la Policía Nacional lanzó una advertencia sobre las estafas que circulan en internet. Las redes sociales, los falsos comercios y los enlaces enviados por mensajes se han convertido en algunas de las herramientas utilizadas para engañar a las víctimas.

La ‘imagen’ que puede esconder un código malicioso y robar sus contraseñas: así funciona la nueva estafa

Una oferta puede terminar en una estafa

El mayor Rodrigo Acevedo, subjefe del Centro Cibernético Policial de la DIJIN, explicó que durante 2026 han identificado más de 3.600 víctimas de estafa mediante medios digitales.

“Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Tenga mucho cuidado con lo que compra estas fechas de amor y amistad”, señaló Acevedo.

Más de 3.600 víctimas han sido identificadas tras caer en estafas mediante medios digitales. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

El uniformado explicó que una de las modalidades consiste en crear tiendas virtuales o páginas que parecen legítimas, pero que en realidad buscan obtener dinero o información.

“Lo principal son aquellos sitios o links que nos redireccionan a esos sitios que no son los oficiales y nos llevan a entregar nuestros datos personales, nuestras credenciales o a realizar transferencias de dinero por productos o servicios que finalmente nunca llegan”, afirmó.

También alertó sobre los productos que aparecen en redes sociales. Según Acevedo, los delincuentes pueden aprovechar las búsquedas de los usuarios para mostrar ofertas falsas de flores, desayunos sorpresa, perfumes, fincas o planes turísticos.

“Por la publicidad le va a generar este riesgo de caer en un perfil falso”, explicó.

El engaño también puede llegar por un supuesto paquete

Otra modalidad consiste en recibir un mensaje sobre un producto que supuestamente está siendo enviado. La víctima entra al enlace y comienza a hablar con quien está detrás de la estafa.

“La persona ingresa y sorprendentemente le está llegando el último celular o la última tableta o la última tecnología a su nombre, la cual nunca ha pedido”, relató el mayor.

El falso paquete que llega sin haber sido pedido puede terminar en una estafa digital. Foto: Getty Images

Después, el supuesto encargado del envío solicita dinero para completar la entrega. “Ahí la persona resulta estafada”, añadió.

Así funcionan algunas redes de estafadores

Acevedo aseguró que detrás de estos casos puede haber estructuras organizadas, incluso con integrantes ubicados en distintos países.

“Hay una persona que hace los diseños gráficos, otra que crea portales fraudulentos, otra que articula estas capacidades y otro que genera o consigue las personas encargadas de la recepción de estos dineros”, explicó.

El oficial también advirtió que algunas personas pueden terminar prestando sus cuentas bancarias sin conocer realmente el propósito de las operaciones.

El riesgo de salir de la plataforma de compra

La Policía recomienda desconfiar cuando un supuesto vendedor intenta trasladar la conversación hacia WhatsApp, Telegram o Signal para concretar el pago.

“Si usted empieza a llevarse a otras plataformas pues genera el riesgo”, sostuvo Acevedo, quien explicó que los marketplaces cuentan con mecanismos de protección que pueden perderse al continuar la negociación por fuera.

El mayor también recomendó revisar cuidadosamente la dirección de la página antes de ingresar datos y mantener la duda frente a descuentos demasiado llamativos.

“Lo más importante es generar esa duda frente al descuento, frente a la rapidez de una oferta y frente a la entrega de mi información y las transferencias que vaya a realizar”, concluyó.