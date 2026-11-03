Expertos alertan por el ‘SMS de la muerte’: el mensaje que puede interrumpir las llamadas y bloquear el celular

Una nueva amenaza informática pone en riesgo a los dispositivos Android mediante el envío de un mensaje de texto especialmente diseñado para provocar fallos en el funcionamiento del teléfono. El ataque puede dejar el equipo atrapado en reinicios constantes y sin conexión a la red móvil, sin que el propietario tenga que abrir el mensaje o realizar alguna acción.

Expertos alertan sobre nueva estafa en WhatsApp: así podrían vaciar sus cuentas bancarias con una promesa de dinero fácil

De acuerdo con Europa Press, la vulnerabilidad, conocida como ‘SMS de la muerte’, aprovecha una tecnología llamada WAP Push, utilizada para enviar mensajes que contienen enlaces e instrucciones que el celular procesa automáticamente. Aunque este sistema se considera antiguo, todavía está presente en los servicios de mensajería más básicos.

El problema surge cuando los ciberdelincuentes envían un mensaje modificado para aprovechar una falla de seguridad identificada como CVE-2026-58882. De esta manera, pueden activar de forma remota un ataque de denegación de servicio, capaz de bloquear el dispositivo e impedir que funcione con normalidad.

Imagen de referencia de mujer preocupada con su celular. Foto: Getty Images

Uno de los aspectos más preocupantes de esta amenaza es que no necesita la participación del usuario. Según explica el investigador en ciberseguridad Mark Blah, el sistema procesa los mensajes WAP Push en segundo plano apenas los recibe. Por lo tanto, no es necesario abrir una aplicación, ingresar a un enlace ni descargar un archivo para que el ataque comience.

Una vez que el teléfono interpreta el contenido malicioso, puede perder la conexión con la red móvil. Esto no solo interrumpe las llamadas que estén en curso, sino que también impide realizar nuevas comunicaciones, incluso aquellas dirigidas a los servicios de emergencia. A esto se suma un ciclo continuo de reinicios que puede dejar el equipo prácticamente inutilizable.

Imagen de referencia de mujer tras ser víctima de ataque cibernético. Foto: Getty Images

Como parte de su investigación, Blah publicó una prueba de concepto para Android y compartió el código fuente en GitHub, con el propósito de mostrar cómo funciona esta vulnerabilidad.

Frente a este problema, Google incluyó una solución en el paquete de seguridad de Android de octubre de 2026. La corrección busca cerrar la brecha que permite manipular los mensajes y evitar que los dispositivos queden expuestos a este tipo de ataques.