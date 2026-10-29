Un peligro se esconde dentro de su casa: los dispositivos que ciberdelincuentes pueden hackear fácilmente

La digitalización ha facilitado numerosas actividades cotidianas, pero también ha abierto nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes. A medida que aumenta el uso de la tecnología, los equipos conectados a internet pueden convertirse en una puerta de entrada para ataques informáticos, especialmente cuando no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas.

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De acuerdo con Kaspersky, compañía especializada en ciberseguridad, el 62 % de los colombianos ya tiene al menos un dispositivo inteligente en su hogar.

Aunque aparatos como cámaras de vigilancia, televisores, asistentes de voz y routers están diseñados para brindar comodidad y protección, también pueden exponer la privacidad de sus propietarios si presentan vulnerabilidades o configuraciones inseguras.

El riesgo cobra especial relevancia durante temporadas como Amor y Amistad, Halloween, y Navidad, cuando aumentan las actividades comerciales y digitales. Sin embargo, las amenazas no se limitan a estas fechas, pues cualquier dispositivo conectado puede convertirse en un objetivo si no está debidamente protegido.

Imagen de referencia de un delincuentes atacando dispositivos. Foto: Getty Images

Una investigación de la compañía identificó 10.260 dispositivos del Internet de las cosas (IoT) expuestos a nivel mundial, principalmente routers, y señaló a Colombia entre los países latinoamericanos afectados.

Este tipo de vulnerabilidades puede facilitar accesos no autorizados, comprometer información personal o permitir que los equipos sean utilizados para actividades maliciosas sin que sus dueños lo adviertan.

El problema suele estar relacionado con contraseñas débiles o predeterminadas, programas desactualizados y funciones de acceso remoto que permanecen habilitadas sin necesidad. Estas condiciones pueden facilitar la intrusión y, en algunos casos, servir como punto de partida para atacar otros aparatos conectados a la misma red doméstica.

Imagen de referencia de un hacker con máscara. Foto: Getty Images

Para reducir estos riesgos, los expertos recomiendan cambiar las claves que vienen de fábrica, activar la verificación en dos pasos cuando esté disponible, revisar los permisos de las aplicaciones y mantener actualizado el software de los dispositivos.

También aconsejan separar los equipos inteligentes de la red utilizada por computadores y celulares, una medida que puede ayudar a limitar el alcance de un eventual ataque.