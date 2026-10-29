Graban en 4K a una extraña criatura de las profundidades del océano: tiene cabeza transparente y ojos tubulares

Los hallazgos en las profundidades del océano continúan sorprendiendo a la comunidad científica. Aunque este entorno ha sido objeto de estudio durante décadas, todavía alberga numerosos misterios. El desarrollo de nuevas tecnologías ha facilitado las exploraciones submarinas y ha permitido llegar a lugares que antes eran inaccesibles, ampliando así el conocimiento sobre la vida marina.

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Durante estas expediciones, los investigadores pueden encontrar especies conocidas que ofrecen nuevas pistas sobre la biodiversidad y su adaptación a condiciones extremas. Sin embargo, también se topan con criaturas poco comunes que llaman la atención por sus características físicas y sus sorprendentes mecanismos de supervivencia.

Una de ellas es la Macropinna microstoma, conocida popularmente como “pez duende” o “pez de cabeza transparente”. Este animal habita en aguas profundas, a unos 600 metros bajo la superficie, y se distingue por una anatomía que durante años desconcertó a los científicos.

De acuerdo con National Geographic, Wilbert Chapman, el oceanógrafo que describió la especie por primera vez en 1939, destacó las particularidades de su cabeza, especialmente sus grandes ojos orientados hacia la parte superior y otras características de su región oral.

Macropinna microstoma, conocido como pez duende o pez de cabeza transparente Foto: (c) 2004 MBARI

No obstante, el rasgo que más ha despertado la curiosidad de los investigadores es su cabeza transparente, a través de la cual es posible observar algunos de sus órganos internos. Sus grandes ojos tubulares también resultan llamativos, pues están adaptados para captar la escasa luz que llega a las profundidades marinas.

Durante mucho tiempo, esta particularidad pasó inadvertida. Cuando los ejemplares eran extraídos del agua, la estructura transparente de su cabeza sufría daños, lo que dificultaba que los científicos comprendieran su funcionamiento. Por esta razón, las observaciones directas en su hábitat natural fueron fundamentales para conocer mejor a esta especie.

Macropinna microstoma, conocido como pez duende o pez de cabeza transparente. Foto: MBARI

En 2008, las grabaciones realizadas con equipos submarinos permitieron desarrollar un estudio detallado de su anatomía. Los investigadores descubrieron que sus ojos pueden moverse dentro de la cabeza: están orientados hacia arriba para detectar posibles presas, pero también pueden girar hacia delante cuando necesita capturarlas. Además, estos órganos están protegidos por una cubierta transparente llena de líquido.

Sin embargo, recientemente, un equipo de investigadores del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI), en California, logró grabarlo en resolución 4K durante una exploración submarina con un vehículo operado a distancia, a unos 90 kilómetros de la costa.

A pesar de los avances, el pez de cabeza transparente continúa siendo difícil de estudiar debido a las condiciones extremas de su hábitat y a la complejidad de observarlo en su entorno natural.

Por ello, las exploraciones con robots submarinos siguen siendo importantes para comprender mejor sus adaptaciones y determinar qué otros secretos esconden las profundidades del océano.