Llega el primer MacBook Pro táctil de Apple con pantalla OLED y nuevas funciones de inteligencia artificial

Apple prepara una nueva etapa para sus computadores portátiles con el MacBook Pro con pantalla PROLED XDR, un equipo que introduce una característica inédita en esta línea: la posibilidad de manejar el dispositivo directamente con los dedos. La propuesta está orientada a facilitar tareas creativas y profesionales, como dibujar, manipular elementos en pantalla, editar videos o desplazarse entre contenidos sin depender exclusivamente del teclado y el trackpad.

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La experiencia visual es otro de los puntos centrales de este lanzamiento. El portátil llegará en presentaciones de 14 y 16 pulgadas, con un panel OLED en tándem que emplea dos capas de píxeles autoiluminados.

A esto se suman la Dynamic Island, un brillo máximo de 2.000 nits y una relación de contraste de 10.000.000:1. La pantalla también ajusta su frecuencia de actualización hasta 120 Hz e incorpora un sistema que regula individualmente la iluminación y el color de los píxeles.

Para responder a las exigencias de trabajos especializados, Apple incorporó los chips M5 Pro y M5 Max, con los que busca impulsar el procesamiento de inteligencia artificial y la ejecución de agentes. La integración con Apple Intelligence y el nuevo Siri AI complementa estas capacidades, mientras que macOS 27 Golden Gate será el sistema operativo encargado de gestionar las funciones del equipo.

MacBook Pro con pantalla táctil de Apple. Foto: Apple

La autonomía anunciada alcanza las 24 horas, una cifra que busca responder a las jornadas de trabajo prolongadas. En materia de capacidad, las configuraciones contemplan hasta 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento.

Las prestaciones se extienden a las videollamadas y la reproducción de contenido. El computador incorpora seis altavoces con soporte para audio espacial y Dolby Atmos, además de una cámara Center Stage de 12 megapíxeles con función de vista cenital.

MacBook Pro con pantalla táctil, impulsado por los chips M5 Pro y M5 Max. Foto: Apple

Por su parte, la conexión con otros dispositivos estará respaldada por Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y el módem N1. Las opciones de conexión física varían según el procesador: el modelo M5 Pro dispone de tres puertos Thunderbolt 5 y el M5 Max incluye cuatro. Ambos cuentan con MagSafe 3 para la carga magnética.

El lanzamiento está previsto para el próximo 6 de noviembre. Los precios parten de los 3.349 euros (11.792.000 pesos colombianos) para la configuración con M4 Pro, mientras que la versión equipada con M5 Max tiene un precio inicial de 5.249 euros (18.483.000 pesos colombianos).