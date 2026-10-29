El electrodoméstico que debería botar cuanto antes: podría ser el culpable del aumento en su factura de energía

El uso de la nevera, la lavadora, el televisor, los computadores y otros electrodomésticos hace parte de la rutina diaria. Sin embargo, cuando el consumo de energía aumenta, también puede subir el valor de la factura mensual, una situación que preocupa a las familias que buscan mantener sus gastos bajo control.

En ocasiones, el incremento no se debe a un solo aparato, sino a la acumulación de pequeños hábitos cotidianos. Dejar equipos conectados sin utilizarlos, prolongar el uso de ciertos dispositivos o recurrir a electrodomésticos de alto consumo puede elevar gradualmente la cantidad de electricidad utilizada en el hogar. Aunque cada acción parezca insignificante, el efecto acumulado puede reflejarse en el recibo de fin de mes.

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De acuerdo con Celsia, otra posible causa son las fugas internas de energía o las instalaciones eléctricas en mal estado. Para comprobar si existe un consumo inusual, la empresa recomienda desconectar los aparatos y apagar las luces, mientras se verifica si el medidor continúa registrando electricidad.

Si el disco sigue girando o la luz LED permanece parpadeando, es aconsejable solicitar una revisión del medidor o contactar a un electricista para inspeccionar las instalaciones.

A estos factores se suma uno que puede pasar desapercibido: el uso de electrodomésticos antiguos o deteriorados. Con el paso de los años, estos aparatos pueden perder eficiencia y consumir más energía para realizar las mismas tareas.

Además, los cables desgastados y los componentes dañados pueden provocar cortocircuitos, sobrecalentamientos e incendios, especialmente cuando las instalaciones eléctricas no están en buenas condiciones.

Imagen de referencia de hombre mirando la factura de energía. Foto: Getty Images

Aunque muchos equipos tienen una vida útil estimada de entre siete y diez años, su duración depende del tipo de aparato, el uso y el mantenimiento.

Por eso, antes de continuar utilizando un equipo que lleva muchos años en funcionamiento, conviene revisar su estado y eficiencia. El mantenimiento preventivo puede prolongar su vida útil, pero no siempre evita que pierda rendimiento con el tiempo.

¿Cuándo conviene reparar o reemplazar un electrodoméstico?

La decisión no debe depender únicamente de su antigüedad. También es importante evaluar el costo de la reparación, su estado general y la cantidad de energía que consume. Si el aparato presenta fallas frecuentes o su funcionamiento representa un gasto elevado, sustituirlo por uno más eficiente puede ser una alternativa conveniente.

No obstante, a la hora de desecharlo, no debe arrojarse a la basura convencional ni abandonarse en la vía pública. Estos aparatos contienen materiales que pueden contaminar el medioambiente si no reciben el tratamiento adecuado.

Imagen de referencia de electrodomésticos viejos. Foto: Getty Images

Lo recomendable es entregarlos en puntos autorizados de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), donde sus componentes pueden aprovecharse o gestionarse de manera segura.

Según la información de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, también es posible recurrir a los programas de recogida de las tiendas al comprar un equipo nuevo, de acuerdo con las condiciones del servicio.