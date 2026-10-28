WhatsApp falso estaría robando contraseñas y datos importantes: superó 500.000 descargas en Google Play

Descargar una aplicación que parece legítima puede convertirse en un riesgo para la información personal. Una copia de WhatsApp consiguió más de 500.000 descargas en Google Play antes de que la plataforma la retirara, luego de que se alertara sobre la suplantación.

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El caso pone la atención en un detalle que puede pasar inadvertido al instalar aplicaciones en un celular: que una ficha tenga el nombre, los íconos y las imágenes de un servicio conocido no significa que pertenezca a sus creadores originales.

Una copia que podía confundirse con la aplicación original

La aplicación identificada como falsa se presentaba con el nombre de “WhatsApp Messenger” y reproducía buena parte de la apariencia de la versión legítima. Según la información publicada sobre el caso, el desarrollador figuraba como Agment Assets sallu, en lugar de WhatsApp LLC, la cuenta asociada a la aplicación oficial.

Una alerta en Reddit permitió llamar la atención sobre una aplicación que llevaba semanas disponible en Google Play. Foto: Getty Images / elhacker

La alerta surgió a partir de una publicación de un usuario en Reddit. De acuerdo con los reportes, la copia llevaba varias semanas disponible en la tienda y habría aparecido como anuncio patrocinado en las búsquedas de algunos países, lo que aumentó sus posibilidades de llegar a personas que intentaban descargar WhatsApp.

Google Play finalmente retiró la aplicación y bloqueó la cuenta del desarrollador.

Qué información podría quedar expuesta

El principal riesgo de instalar aplicaciones fraudulentas es que pueden utilizarse para distribuir programas maliciosos o conseguir acceso a información almacenada en el teléfono.

Entre los datos que podrían quedar comprometidos están las contraseñas, las credenciales bancarias, las fotografías y los archivos personales. Sin embargo, la información disponible sobre este caso no permite establecer cuántas personas fueron afectadas ni confirmar qué datos habría conseguido obtener la aplicación.

Por eso, el número de descargas no debe interpretarse como una cifra de víctimas confirmadas.

Cómo evitar descargar una aplicación falsa

Antes de instalar una aplicación, conviene comprobar quién aparece como desarrollador y verificar que el nombre corresponda al responsable oficial del servicio. También es importante revisar las reseñas, los antecedentes de la cuenta y la información de la ficha.

En el caso de WhatsApp, el desarrollador oficial aparece como WhatsApp LLC. Los anuncios patrocinados o la posición de una aplicación entre los primeros resultados no garantizan por sí solos que sea legítima.

Una copia fraudulenta de WhatsApp no fue el único caso: otra que imitaba a Google Chrome superó las 100.000 descargas. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Quienes tengan instalada la copia identificada en este caso deberían desinstalarla y revisar los permisos que concedieron. Si ingresaron contraseñas o datos bancarios, es recomendable cambiarlos desde un dispositivo confiable y consultar con su entidad financiera si detectan movimientos sospechosos.

El incidente no fue el único reportado esa semana: otra aplicación que imitaba a Google Chrome también habría superado las 100.000 descargas antes de ser eliminada.