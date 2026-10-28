En la mañana de este miércoles 28 de octubre, el cantante vallenato Poncho Zuleta llegó a la Clínica Iberoamérica, en el norte de Barranquilla, acompañado de varios de sus hijos, para conocer la evolución médica de Kbeto Zuleta, quien resultó herido en el accidente de tránsito que sufrió el bus de su agrupación en el departamento del Cesar.

Sale a la luz video de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, horas antes del grave accidente

A su llegada al centro médico, el artista habló con SEMANA e hizo un llamado a los colombianos para que se unieran en oración por la recuperación de su hijo, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI). El músico fue trasladado desde Valledupar hasta Barranquilla en un avión ambulancia para recibir atención especializada.

Mientras avanza la recuperación de Kbeto Zuleta, Poncho Zuleta reapareció a la salida del centro médico y conversó con El Tiempo sobre el estado de salud de su hijo. El artista fue claro al señalar que solo pedía oraciones para que todo saliera bien.

No obstante, el medio le preguntó cuál era el estado del cantante vallenato, a lo que él respondió con un mensaje esperanzador. Poncho Zuleta aseguró que los médicos le habían dado “esperanza” sobre la evolución de su hijo.

“Esperanza, esperanza”, dijo el cantante, mientras se retiraba del lugar.

Por el momento, el equipo de Kbeto Zuleta no ha comunicado oficialmente detalles sobre el proceso de recuperación, por lo que habrá que esperar para conocer más información sobre su evolución.

El siniestro dejó un saldo de cuatro integrantes de la agrupación fallecidos y otras 20 personas heridas, luego de que el vehículo en el que se transportaban cayera al río Ariguaní.

Al centro asistencial también han acudido amigos y personas cercanas a la familia Zuleta, aunque hasta el momento no ha sido posible obtener declaraciones de quienes han llegado para acompañar a sus integrantes en medio de esta situación.