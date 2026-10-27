Kbeto Zuleta fue trasladado en avión ambulancia desde Valledupar a Barranquilla

Sobre las 6:30 de la tarde de este martes, 27 de octubre, se reportó la llegada de la ambulancia que trasladará al cantante vallenato al aeropuerto de Valledupar. Posteriormente, será trasladado a la ciudad de Barranquilla para recibir atención especializada.

Tras reunión entre Poncho y Emiliano Zuleta, anuncian nueva decisión sobre atención de Kbeto

El equipo de Kbeto Zuleta emitió un nuevo comunicado de prensa en el que informó sobre la decisión que tomó la familia del artista, tras el grave accidente de tránsito de este lunes, 26 de octubre.

Llegada de la ambulancia de Kbeto Zuleta al aeropuerto de Valledupar Foto: Captura de pantalla Cuenta de X El Diario COL / Montaje SEMANA

De acuerdo con el documento, tras una reunión encabezada por los maestros Poncho y Emiliano Zuleta, junto con el equipo médico de Sinais Vitais Clínica Regional de Especialistas, se determinó trasladar al cantante a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar con su atención especializada.

Se espera que sobre las 10 de la noche el artista arribe a la capital del Atlántico. El traslado se realizará en un avión ambulancia desde el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar hasta el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, y luego será trasladado al centro médico.

Llegada de la ambulancia de Kbeto Zuleta al aeropuerto de Valledupar Foto: Cortesía SEMANA

De acuerdo con el último parte médico, la hermana del artista explicó que “sufrió múltiples traumas a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel de sus piernas”. Sin embargo, como mensaje de aliento para sus seres queridos, aseguró que “tiene una situación estable y tenemos una expectativa y una confianza plena de que su recuperación va a seguir”.

Se le amputó una pierna a Kbeto Zuleta

Uno de los anuncios más impactantes sobre el estado de salud de Kbeto Zuleta tras el accidente fue la confirmación de que le amputaron una de sus extremidades y se encuentra en UCI.

Con el transcurrir de las horas, se espera tener más información sobre cómo avanza el estado de salud del cantante luego de los procedimientos médicos que se tienen contemplados practicarle.