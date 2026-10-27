Conductor insultó y agredió a trabajadora vial: se saltó un pare y le quitó la paleta de la mano

La denuncia se conoció a través de las redes sociales y provocó rechazo e indignación. Ciudadanos pidieron que las autoridades identifiquen al responsable y tomen medidas.

Hombre fue arrastrado con su propio carro por motociclistas en hecho de intolerancia en Bogotá

Una trabajadora vial fue víctima de una agresión por parte de un conductor en Bogotá, según una denuncia difundida en redes sociales. El hombre habría ignorado una señal de pare en una glorieta de la localidad de Puente Aranda y, en medio del episodio, se habría bajado del vehículo para insultar a la mujer y arrebatarle la paleta con la que cumplía su labor.

El caso generó indignación entre ciudadanos que cuestionaron la reacción del conductor contra una persona que, de acuerdo con el reporte, estaba haciendo su trabajo en la vía. La denuncia señaló la matrícula del vehículo involucrado.

Hombre agrede a trabajadora de tránsito en la glorieta de Puente Aranda en Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

La situación fue rechazada por usuarios de redes sociales, quienes pidieron que las autoridades revisen lo ocurrido, identifiquen al conductor y determinen si corresponde imponerle alguna sanción.

Crece el rechazo por la intolerancia en las vías

La agresión denunciada también reavivó las críticas de ciudadanos frente a los comportamientos de algunos conductores en las calles de la capital. Varios usuarios manifestaron su molestia por las reacciones agresivas contra quienes cumplen labores de regulación y control del tránsito.

“Ya no se puede más” y “esto está invivible e insoportable” fueron algunas de las expresiones compartidas por ciudadanos al reaccionar al caso.

Hombre agrede a trabajadora de tránsito en la glorieta de Puente Aranda en Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Las críticas apuntaron a la impaciencia y la intolerancia que, según los comentarios publicados, se estarían presentando en las vías de Bogotá. Para quienes rechazaron el episodio, la preocupación está en que una instrucción de tránsito termine en insultos o agresiones contra una trabajadora que está cumpliendo con su función.

Por ahora, la información conocida corresponde a la denuncia difundida en redes sociales. No se ha informado oficialmente sobre una eventual identificación del conductor ni sobre medidas adoptadas por las autoridades frente al caso.

Los ciudadanos que reaccionaron a la publicación insistieron en que se investigue lo ocurrido y que este tipo de comportamientos no quede sin respuesta. La denuncia vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan quienes trabajan en las vías y la necesidad de que las diferencias en el tránsito no escalen a situaciones de agresión.