Choque entre tractocamión y moto deja un muerto: vía Bogotá-Mosquera totalmente colapsada

Un accidente de tránsito con consecuencias fatales sacudió la movilidad en la vía Bogotá-Mosquera durante la tarde de este viernes 16 de octubre. El siniestro involucró un tractocamión y una motocicleta y dejó una persona fallecida en el lugar de los hechos.

Reportan un muerto tras fatal accidente de tránsito en Fontibón

De acuerdo con el reporte preliminar difundido sobre la emergencia, la víctima era el pasajero de la motocicleta. El choque se registró en inmediaciones de la Zona Industrial 1, en un corredor utilizado por conductores que se desplazan entre Bogotá y municipios del occidente de Cundinamarca.

La situación generó una afectación crítica para quienes transitaban por el sector. Según la información disponible, el tráfico quedó totalmente detenido mientras se atendía el siniestro.