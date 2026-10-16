¿Cuándo quedaría lista la ampliación de la Autopista Norte? Alcaldía Galán da detalles

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó sobre el inicio de obras para ampliar la autopista Norte entre las calles 191 y 245. El objetivo del distrito es dar un caso clave para mejorar la conexión con los municipios del norte de la región y responder a las necesidades de movilidad que se presentan en este corredor estratégico.

Ampliación de la autopista Norte es una realidad: alcalde Galán anuncia el arranque de obras

El anuncio fue realizado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien indica que este proyecto se encargará de brindar soluciones a distintos problemas que se registran en la vía, entre ellos inundaciones y trancones.

La ampliación de la autopista Norte ha sido uno de los temas más debatidos en la capital, teniendo múltiples retrasos debido a los trámites de normatividad ambiental ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de planeación frente a la conectividad del humedal Torca Guaymaral.

#Atento | Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, anunció el inicio de las obras de ampliación de la Autopista Norte que incluyen la construcción de seis carriles en cada sentido y la intervención de la Carrera Séptima de la calle 201 a la 245 https://t.co/BDtHCZUQeW — Diario La República (@larepublica_co) October 15, 2026

“Este proyecto estaba trabado cuando llegamos a la Alcaldía debido al archivo de la licencia ambiental por falta de coordinación del Distrito. Tras dar instrucciones para articular a los actores, apoyar a la ANI y al concesionario, logramos la licencia ambiental y los permisos necesarios para que hoy la ampliación de la autopista Norte sea una realidad”, comentó el alcalde Carlos Fernando Galán.

¿Cuándo estaría lista la ampliación de la autopista Norte?

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que las obras para la ampliación de la autopista Norte estarían finalizando aproximadamente para el año 2031, beneficiando a más de 7 millones de habitantes de Bogotá y de municipios aledaños como Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá.

Para seguir avanzando con la obra, el Distrito, por medio del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), liderará la coordinación interinstitucional necesaria para ejecutar el proyecto.

El proyecto Accesos Norte II contempla ampliar la autopista Norte de tres a seis carriles, además de construir andenes y ciclorrutas a ambos costados de la vía. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Lo que le corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano es articular las entidades del Distrito con el concesionario y con la ANI. La solución a gran parte de los problemas que tiene la autopista Norte es la obra definitiva, pasar de tres a seis carriles, andenes y ciclorruta por los dos costados. Ya firmamos un convenio de articulación. Esta obra ya es una realidad que beneficiará a todos los bogotanos y habitantes de los municipios vecinos”, afirmó Orlando Molano, director del IDU.

La obra conocida como Accesos Norte II, además de intervenir en la autopista Norte, incluye la construcción de una doble calzada en la carrera Séptima entre las calles 201 y 245, así como la intervención de 7,2 km en la avenida perimetral de Sopó.