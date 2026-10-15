¿Qué debe mejorar Bogotá en movilidad tras las manifestaciones del 14 de octubre? Las propuestas que llegan al Concejo

Las manifestaciones presentadas el pasado miércoles 14 de octubre trajeron múltiples afectaciones a la movilidad en Bogotá, con desvíos y cierres viales que perjudicaron a cientos de conductores.

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Los problemas también se demostraron en los sistemas de servicio de transporte público. TransMilenio informó que, a causa de las protestas, casi medio millón de usuarios de la entidad se vieron afectados. Asimismo, varias de sus estaciones sufrieron daños.

La situación registrada por las movilizaciones reabre la discusión sobre las medidas que se necesitan en la ciudad para responder a los bloqueos y garantizar la continuidad tanto del transporte público como de la circulación de vehículos en la ciudad.

Las propuestas para mejorar la movilidad en Bogotá tras las manifestaciones

En diálogo con SEMANA, el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, compartió las iniciativas que él considera son necesarias para fortalecer las operaciones de movilidad en Colombia durante las movilizaciones de protestantes.

Para el cabildante, uno de los puntos principales es reforzar la seguridad de TransMilenio mediante medidas que se encarguen de proteger la infraestructura y evitar el ingreso de encapuchados. Para ello, Quintero propone blindar el sistema de transporte.

“TransMilenio tiene 141 estaciones, de las cuales el 67 % no tienen puertas. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 67 % del sistema los usuarios están absolutamente expuestos a la merced de los vándalos, colados, ladrones, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer es garantizar que TransMilenio tenga puertas”, afirmó.

Estaciones de TransMilenio retoman operaciones Foto: SEMANA - Alejandro Acosta y Getty Images

Otro de los puntos planteados por Quintero es un proyecto de acuerdo en el que se declare a TransMilenio como un servicio esencial, ya que considera que implementar esta medida ayudaría a permitir una continuidad del transporte público en situaciones que hoy en día afectan sus operaciones.

“TransMilenio no es simplemente un sistema de buses que mueve gente, es un sistema que mueve personas y esas personas tienen derechos fundamentales. Por eso, lo más importante es declarar a TransMilenio como un servicio esencial, y le insisto en eso. ¿Por qué? Porque, si es un servicio esencial, no se puede bloquear y la Policía y las fuerzas del orden no tienen ninguna excusa para permitir bloqueos dentro de TransMilenio”, comentó.

El concejal también trató la idea de crear el EMAC, un cuerpo especializado que se encarga de reaccionar de manera inmediata a las problemáticas que se puedan presentar en TransMilenio y que cuenten con la participación de la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Policía y la Fiscalía.

El Distrito pidió a los ciudadanos seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y consultar los canales oficiales para conocer las novedades de movilidad. Foto: Getty Images

Las propuestas del cabildante se suman a las discusiones sobre cómo reducir aquellas movilizaciones que afectan las operaciones del transporte público y la circulación en los corredores de Bogotá.

Quintero insiste en que la prioridad debe ser garantizar la continuidad de estos sistemas: “No vamos a seguir viendo esas dos, tres, cuatro, cinco horas de diálogo que nos llevan a nada y lo que terminan es fregando a mis dos millones de ciudadanos”.