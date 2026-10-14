¿Tiene multas de tránsito? Alcaldía Galán ofrece 60% de descuento en intereses

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó sobre un nuevo descuento para aquellos ciudadanos de la capital que cuentan hoy en día con una obligación pendiente con la Secretaría Distrital de Movilidad. Se trata de un 60% de descuento en los intereses de deudas que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2024.

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Este beneficio se encarga de abarcar a aquellos bogotanos que tengan multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte, declaratorias de abandono y acuerdos de pago suscritos y vigentes.

El Distrito aclara que los descuentos que se ofrecen en la capital no son aplicables para casos de obligaciones derivadas de sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

La secretaria distrital de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, informa que el beneficio representa una oportunidad para que las personas resuelvan sus obligaciones pendientes: “Invitamos a los conductores que cumplen las condiciones para acceder a este beneficio y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones. El plazo va hasta el 21 de diciembre de 2026 para hacerlo y aprovechar este alivio”.

¿Cómo acceder a los descuentos para las multas de tránsito?

Según información de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, más de 700.000 deudores en Bogotá tienen la capacidad de acceder a este aporte, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas y efectúen su pago dentro del periodo establecido.

Los ciudadanos que tengan deudas pendientes por infracciones de tránsito podrán consultar si cumplen los requisitos para acceder al descuento en los intereses. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - Carlos Sierra

Este proceso se puede llevar a cabo por medio de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad:

Ingresar a la página web de la entidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, o acceder a través de la herramienta ‘Mi Movilidad a un clic’.

Hacer clic en el botón ‘Consulta Comparendos’.

Consultar las obligaciones ingresando el tipo y número de documento de identidad o la placa del vehículo.

Verificar el valor a pagar con el beneficio aplicado y hacer el pago en línea mediante PSE. También puede descargar el volante de pago para cancelar presencialmente en las sucursales de Banco de Occidente o Banco Caja Social.

Efectuar el pago en los corresponsales bancarios autorizados a nivel nacional: Grupo Éxito, Efecty, Punto Red, Oxxo, Farmatodo, Súper Giros, Punto de Pago y Gana.

“La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda a los conductores que el trámite para acceder al beneficio es directo, gratuito y no requiere intermediarios. Antes de hacer cualquier pago, consulte únicamente los canales oficiales de la entidad”, comenta.