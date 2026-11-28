Independiente Santa Fe y Atlético Nacional disputaron este sábado, 28 de noviembre, su partido por la tercera fecha de los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2026-II. El cuadro verdolaga sacó un buen resultado de su visita a Bogotá y se mantiene en cabeza hacia la clasificación.

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Con este resultado (1-1), Nacional se consolida como líder del grupo A con un pequeño margen sobre Santa Fe. Independiente Medellín y Once Caldas, los otros dos equipos del grupo, completarán la jornada este domingo en el Atanasio Girardot.

Así quedó la tabla de posiciones:

Atlético Nacional - 5 puntos (+2) Independiente Santa Fe - 4 puntos (+2) Independiente Medellín - 3 puntos (-1) Once Caldas - 1 punto (-3)

Santa Fe vs. Atlético Nacional, fecha 3 de los cuadrangulares en la Liga BetPlay Foto: Colprensa

Santa Fe 1-1 Nacional

El partido disputado en Bogotá empezó con dominio de Atlético Nacional, pero Santa Fe logró reponerse tras los primeros minutos de duda y tuvo algunas opciones de peligro en el arco defendido por Franco Armani.

Nahuel Bustos, por ejemplo, intentó bañar al arquero argentino y su remate terminó en el techo de la portería sur.

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El cuadro verdolaga también llevó peligro al arco rival con las individualidades de James Rodríguez, Alfredo Morelos y Andrés Felipe Román, pero se encontraron con una muralla llamada Andrés Mosquera Marmolejo bajo los tres palos.

Todo parecía encaminado al empate en el primer tiempo hasta que Helibelton Palacios tocó la pelota con la mano dentro del área y, por la vía del VAR, llegó el penalti a favor de Nacional. Morelos tomó la responsabilidad del cobro y marcó el primer gol del partido para silenciar a la hinchada cardenal.

Ya en la parte complementaria, Santa Fe se repuso del golpe y mejoró en la fase ofensiva del juego. Después de mucho buscar el tanto del empate, Emerson Rodríguez se metió en velocidad por la banda derecha y marcó el 1-1 con un remate cruzado.

Justo después de la igualdad, Lucas González metió mano del banquillo. Le dio ingreso a Matheus Uribe y Edwin Cardona, tomando el lugar de Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento.

Santa Fe respondió a su vez con el ingreso de Hugo Rodallega, quien viene siendo suplente en los últimos partidos ante el buen momento de los extranjeros Nahuel Bustos y Franco Fagúndez.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional vs. Santa Fe?

A pesar de mucho intentarlo, el conjunto capitalino no pudo sentenciar la remontada y se tuvo que conformar con la división de puntos.

La próxima semana se volverán a ver las caras por la cuarta fecha de los cuadrangulares, aunque esta vez cambiará la localía. El partido de Nacional vs. Santa Fe en el Atanasio será el próximo miércoles, 2 de diciembre, a las 8:30 de la noche con transmisión de Win Sports +.