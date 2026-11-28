Deportes Quindío confirmó su ascenso a la Liga BetPlay 2027 y dejó a Boca Juniors de Cali sin opciones de regresar a la primera división.

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El conjunto cuyabro ganó la final del segundo semestre por marcador global de 3-1 y, al ser líder de la reclasificación, sentenció su tiquete de regreso a la ‘A’. José Lloreda fue la gran figura de Quindío, luego de marcar en la ida y en la vuelta.

“Cuando recién llegamos nos quedamos por un gol y fue durísimo”, admitió el técnico Harold Rivera. “Afortunadamente, pudimos cumplirle ese objetivo al hincha del Quindío; el Quindío está en la A, donde merece estar. No fue fácil, mi familia salió de aquí llorando porque los resultados no se daban. Muy contento porque logramos ese anhelado ascenso”.

¿Cuáles equipos disputarán el ascenso para 2027?

Tras el ascenso del Quindío, ya están confirmados los dos equipos que se disputarán el otro tiquete al ascenso:

Envigado FC : Campeón del primer semestre del Torneo BetPlay.

: Campeón del primer semestre del Torneo BetPlay. Real Cartagena: Segundo mejor ubicado en la reclasificación.

Boca Juniors de Cali, que fue finalista de este semestre e hizo una campaña admirable, necesitaba ganar la final de este campeonato para poder clasificar al repechaje. No obstante, tras la derrota en el global, aseguró otra temporada más en la segunda división.

Entre Envigado y Real Cartagena saldrá el otro ascendido. La programación oficial de esta llave todavía no está confirmada por la Dimayor, aunque se espera que sea la próxima semana en función de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Quindío y el ganador de esta final anual reemplazarán a Boyacá Chicó y Jaguares, los dos equipos que descendieron de cara a la próxima temporada.

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Dos históricos por un cupo

Envigado y Real Cartagena son dos equipos históricos de la primera división. El conjunto naranja es reconocido por su cantera y la formación de varios jugadores de renombre como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Giovanni Moreno y Freddy Guarín, entre otros.

El cuadro heroico, por su parte, lleva más de una década en segunda división y es representante de una de las ciudades principales del país. Cartagena lleva varios años apostando a un proyecto con jugadores de experiencia; sin embargo, nunca había estado tan cerca de lograr el ascenso.

La serie entre Envigado y Real Cartagena tendrá jugadores interesantes como el arquero Andrés Tovar, con proceso de selecciones menores, el volante Jarlan Barrera, multicampeón del fútbol colombiano, o Freddy Montero, goleador de larga experiencia en clubes como Sporting de Lisboa y Seattle Sounders.