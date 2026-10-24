El Torneo BetPlay II-2026 definió este sábado, 24 de octubre, a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales, tras una última jornada llena de tensión y resultados decisivos. Los clubes clasificados mantienen vivo el sueño de conquistar el título y luchar por el ascenso a la primera división del fútbol colombiano.

Independiente Valle del Cauca y Real Cundinamarca terminaron en los dos primeros lugares, ambos con 28 puntos, y serán cabezas de grupo en el sorteo. Tigres y Deportes Quindío completaron los cuatro primeros puestos de la clasificación.

Los últimos cupos quedaron en manos de Real Cartagena, Boca Juniors de Cali, Envigado y Unión Magdalena. Este último consiguió avanzar después de vencer 1-0 a Atlético, mientras que Envigado selló su clasificación con un triunfo 2-0 sobre Patriotas.

La eliminación de Real Santander fue uno de los golpes de la jornada. El equipo terminó noveno con 20 puntos, los mismos de Unión Magdalena, pero quedó por fuera por la diferencia de gol. Bogotá FC también se despidió tras empatar 1-1 con el conjunto santandereano.

El sorteo de los cuadrangulares está previsto para este domingo, 25 de octubre. Los ocho equipos conocerán sus rivales en la siguiente fase, en la que buscarán acercarse al objetivo de llegar a la máxima categoría.

Directivo sacude el fútbol colombiano: su equipo cambiaría de sede en 2027 “tras 22 años”

Brilló Marino Hinestroza en Brasil: dos golazos vs. Corinthians lo hacen tendencia con Vasco da Gama

Así quedó la tabla final del Torneo BetPlay

Independiente Valle del Cauca — 28 puntos (+11).

Real Cundinamarca — 28 puntos (+9).

Tigres FC — 24 puntos (+7).

Deportes Quindío — 23 puntos (+1).

Real Cartagena — 21 puntos (0).

Boca Juniors de Cali — 21 puntos (+8).

Envigado FC — 20 puntos (+4).

Unión Magdalena — 20 puntos (0).

Real Santander — 20 puntos (-3).

Bogotá FC — 18 puntos (-3).

Atlético FC — 18 puntos (-5).

Patriotas Boyacá — 18 puntos (-6).

Orsomarso SC — 17 puntos (-3).

Internacional de Palmira — 16 puntos (-6).

Barranquilla FC — 14 puntos (-4).

Leones FC — 14 puntos (-10).

Tabla de reclasificación de la ‘B’

Envigado y Deportes Quindío pican en punta por el ascenso a la primera división a finales del 2026.

La Cantera de Héroes fue campeona en el primer semestre y también es la institución que más puntos suma en la reclasificación de la ‘B’. Con 64 puntos ambas escuadrasse perfilan hacia su regreso en caso de terminar de dicha forma positiva el año.

Jugadores de Envigado celebran el título del primer semestre del Torneo de Ascenso 2026. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Así marcha la tabla de la reclasificación de la primera B en el año 2026: