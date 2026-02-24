De Honduras, Reinaldo Rueda salió sumamente mal. La última escena del técnico campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional en el país centroamericano fue durísima, luego de no lograr el objetivo trazado de ir al Mundial 2026.

Después de eso, el entrenador se ha tomado un tiempo para estar por fuera de los banquillos técnicos. Aunque haya sido relacionado con los verdolagas, nada terminó por cristalizarse de cara a ser de nuevo el DT de cargo de los de Medellín.

Destapan la razón por la que Reinaldo Rueda no quiso volver a Atlético Nacional: esto les dijo

Al inicio del año se le había perdido la pista, pero en las últimas horas nuevamente se supo su paradero tras un juego del Torneo BetPlay de Colombia en el que hizo presencia de manera sorpresiva.

Durante un paneo de la transmisión del compromiso a los palcos, allí estaba el estratega junto a Héctor Cárdenas, también DT con pasos por Deportivo Cali, entre otros clubes del país.

Allí se le vio a Rueda estar presenciando el juego que mantenían Independiente Yumbo y Rela Santander. Dicho choque no se sabe por qué fue el elegido para ver por el entrenador, pero levantó rumores de una posible vuelta a los banquillos con algún club del FPC.

¡Reinaldo Rueda, entrenador colombiano presente en el duelo entre Independiente Yumbo y Real Santander! #ELTORNEOxWIN 🤩🔥⚽ pic.twitter.com/F3fq7fauAK — Win Sports (@WinSportsTV) February 24, 2026

Con Cárdenas, a Reinaldo se le vio compartir conceptos y analizar parte del partido que se estaba realizando en el estadio Raúl Miranda de Yumbo, Valle del Cauca.

Se espera que en las próximas semanas se pueda tener alguna novedad más de quien fuese también seleccionador nacional de Colombia rumbo al Mundial de Qatar 2022. Cabe recordar que de la mano de este se frustó la chance de mantener la seguidilla de clasificaciones a las Copas del Mundo.

Rueda, fuera de otro Mundial

A las citas orbitales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 había ido Reinaldo Rueda. Su nombre era prenda de garantía para procesos como el de Colombia y Honduras, que apostaron por este para que se lograse el anhelado cupo.

Infortunadamente, los centroamericanos corrieron la misma mala suerte que la Tricolor en la eliminatoria anterior y quedaron fuera del certamen que se estará jugando a mediados del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Reinaldo Rueda lloró por eliminación con Honduras del Mundial 2026 Foto: Captura a video de ESPN y AFP

Después de consumar el fracaso, Rueda no aguantó la tristeza y se echó a llorar en plena rueda de prensa por no llevar a Honduras al Mundial.

“Yo les dije que si vamos al Mundial la idea era terminar por la puerta grande”, dijo Rueda. “Uno quisiera seguir” pero “se te va la ilusión” y “hay que darle tiempo al tiempo”, agregó.

“Perdón, pero es un momento duro”, señaló el técnico hondureño.

“Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente”, añadió.

“Quisimos celebrar antes de jugar” y ahora “es el tercer clasificatorio en el que no se logra la meta”, lamentó Rueda.

“Clasificó la selección fuerte... a la que le sacamos cuatro puntos, de seis. Es fuerte”, terminó el DT colombiano con evidentes lágrimas en sus ojos.