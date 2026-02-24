Arde fichaje del nuevo delantero en América de Cali: directiva se divide por el elegido

Aunque América de Cali esté atravesando un gran momento deportivo en Liga BetPlay, la dirigencia parece no sentirse conforme con los jugadores que tienen y buscaría un goleador más.

Si bien ya se hizo a los servicios del ecuatoriano Daniel Valencia, estos quisieran poder otro centro delantero ante las bajas de Luis Ramos y Rodrigo Holgado.

Daniel Valencia llegó y de inmediato anotó con América de Cali. Foto: Jorge Orozco

Varios nombres se han relacionado con las toldas rojas, pero la situación no parece tener una resolución clara. De acuerdo a informes desde la capital del Valle del Cauca, existe una división entre el pensar del máximo accionista, Tulio Gómez y la hija, además presidenta del club, Marcela Gómez.

Discordia en América por Rangel

Según lo comentado por el periodista Jaime Dinas, “en América de Cali hay un “choque” hija-padre: la Presidente quiere a Michael Rangel y Tulio Gómez se opone".

Rangel es un atacante de 34 años con basta experiencia en el balompié nacional. En América estuvo entre 2019 y 2020, donde logró ser goleador, conseguir un título, además de meterse en el corazón de la afición escarlata.

Michael Rangel es uno de los jugadores queridos por la afición de América Foto: Getty Images

Esa primera experiencia con los americanos es lo que impulsa que en esta oportunidad sea nuevamente considerado para tener un segundo ciclo durante 2026.

Aunque uno de los altos mandos quiera, al otro no le convence. Tulio no permitiría “la llegada de Rangel”, según lo informado por Dinas.

Al parecer, la postura del accionista mayoritario es explorar hacia jugadores que están en el ámbito internacional. Dinas en su publicación del caso reveló los dos nombres que se tienen en la mira y uno tuvo paso reciente por Atlético Nacional.

“Gestiona contratar a Gustavo Javier del Prete delantero del Atlas de México, y de no concretarlo, ficharía a Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo Ángel”, revela la información.

Serán los próximos días claves para destrabar la contratación del nuevo atacante de América.

David González, técnico, durante las semanas pasadas había hecho un pedido expreso a la dirigencia para conseguir un delantero de inmediato, luego de ver que su idea de juego se veía afectada por no tener una finalizador nato.

David González, director técnico del América de Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Valencia arribó desde Ecuador y debutó como ‘9′ de los caleños. Su impacto ha sido inmediato, luego de anotar goles en los juegos recientes contra Independiente Santa Fe y Jaguares de Córdoba, en el fin de semana más reciente.

Se acera la Copa Sudamericana

En los primeros días de marzo cuatro clubes del balompié de Colombia se juegan más que una llave, o partido decisivo. América de Cali ante Bucaramanga y Nacional contra Millonarios estarán chocando por ganarse un cupo a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

Será un solo partido ‘a muerte’ para las cuatro escuadras. Quien gane en dicho juego seguirá con vida, mientras quien pierda tendrá la primera frustración del año.

Para América de Cali corre a favor que será local en el estadio Pascual Guerrero ante Bucaramanga. Dicho partido está previsto a jugarse el próximo jueves 5 de marzo, desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia) con transmisión de ESPN.