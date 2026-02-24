Deportes

Arde fichaje del nuevo delantero en América de Cali: directiva se divide por el elegido

En el club habría una división por la elección del goleador. Uno se inclina por una viejo conocido, mientras otro por un exjugador de Atlético Nacional.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
24 de febrero de 2026, 9:13 a. m.
No existiría acuerdo entre los dirigentes de América de Cali para contratar un nuevo delantero
No existiría acuerdo entre los dirigentes de América de Cali para contratar un nuevo delantero Foto: Colprensa

Aunque América de Cali esté atravesando un gran momento deportivo en Liga BetPlay, la dirigencia parece no sentirse conforme con los jugadores que tienen y buscaría un goleador más.

Si bien ya se hizo a los servicios del ecuatoriano Daniel Valencia, estos quisieran poder otro centro delantero ante las bajas de Luis Ramos y Rodrigo Holgado.

América de Cali derrota 1 a 0 a Santa Fe con el debut soñado del ecuatoriano Daniel Valencia, en el cumpleaños 99 de los escarlatas
Daniel Valencia llegó y de inmediato anotó con América de Cali. Foto: Jorge Orozco

Varios nombres se han relacionado con las toldas rojas, pero la situación no parece tener una resolución clara. De acuerdo a informes desde la capital del Valle del Cauca, existe una división entre el pensar del máximo accionista, Tulio Gómez y la hija, además presidenta del club, Marcela Gómez.

Discordia en América por Rangel

Según lo comentado por el periodista Jaime Dinas, “en América de Cali hay un “choque” hija-padre: la Presidente quiere a Michael Rangel y Tulio Gómez se opone".

Deportes

Hace frío lejos de Santa Fe: dura sentencia contra Jorge Bava y Harold Mosquera en Paraguay

Deportes

Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

Deportes

Reinaldo Rueda volvió a Colombia: cámara lo delató en partido que nadie esperaba

Deportes

Gianluca Prestianni llegó a Madrid y así lo recibieron: video del momento exacto en el hotel

Deportes

Ramón Jesurún revela cuánto costó el lujoso hotel de la Selección Colombia: esta es la cifra

Deportes

Achraf Hakimi será juzgado por presunto abuso: estalla el escándalo a cuatro meses del Mundial 2026

Deportes

James Rodríguez vería la llegada de una superestrella a la MLS: campeón del mundo con Francia

Deportes

Santa Fe frenó a Junior: tabla de posiciones tras cimbronazo en Liga BetPlay y juego de América

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras el superclásico Atlético Nacional vs. América de Cali

Deportes

Dylan Borrero silencia el Atanasio y le cobra el error a Casco: golazo de América en el superclásico

Rangel es un atacante de 34 años con basta experiencia en el balompié nacional. En América estuvo entre 2019 y 2020, donde logró ser goleador, conseguir un título, además de meterse en el corazón de la afición escarlata.

Michael Rangel es uno de los jugadores queridos por la afición de América
Michael Rangel es uno de los jugadores queridos por la afición de América Foto: Getty Images

Esa primera experiencia con los americanos es lo que impulsa que en esta oportunidad sea nuevamente considerado para tener un segundo ciclo durante 2026.

Aunque uno de los altos mandos quiera, al otro no le convence. Tulio no permitiría “la llegada de Rangel”, según lo informado por Dinas.

Al parecer, la postura del accionista mayoritario es explorar hacia jugadores que están en el ámbito internacional. Dinas en su publicación del caso reveló los dos nombres que se tienen en la mira y uno tuvo paso reciente por Atlético Nacional.

El nuevo refuerzo de Santa Fe que fue campeón y figura con Miguel Ángel Russo: atacante argentino

“Gestiona contratar a Gustavo Javier del Prete delantero del Atlas de México, y de no concretarlo, ficharía a Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo Ángel”, revela la información.

Serán los próximos días claves para destrabar la contratación del nuevo atacante de América.

David González, técnico, durante las semanas pasadas había hecho un pedido expreso a la dirigencia para conseguir un delantero de inmediato, luego de ver que su idea de juego se veía afectada por no tener una finalizador nato.

David González, director técnico del América de Cali, durante una conferencia de prensa.
David González, director técnico del América de Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Valencia arribó desde Ecuador y debutó como ‘9′ de los caleños. Su impacto ha sido inmediato, luego de anotar goles en los juegos recientes contra Independiente Santa Fe y Jaguares de Córdoba, en el fin de semana más reciente.

Se acera la Copa Sudamericana

En los primeros días de marzo cuatro clubes del balompié de Colombia se juegan más que una llave, o partido decisivo. América de Cali ante Bucaramanga y Nacional contra Millonarios estarán chocando por ganarse un cupo a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

Jarlan Barrera encontró equipo: histórico de Colombia le abrió las puertas y hay acuerdo

Será un solo partido ‘a muerte’ para las cuatro escuadras. Quien gane en dicho juego seguirá con vida, mientras quien pierda tendrá la primera frustración del año.

Para América de Cali corre a favor que será local en el estadio Pascual Guerrero ante Bucaramanga. Dicho partido está previsto a jugarse el próximo jueves 5 de marzo, desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia) con transmisión de ESPN.

Más de Deportes

Jorge Bava y Harold Mosquera, objetos de crítica en Cerro Porteño

Hace frío lejos de Santa Fe: dura sentencia contra Jorge Bava y Harold Mosquera en Paraguay

Claudia Sheinbaum mantiene en firme la realización del Mundial 2026 en México, tras rumores por la ola de violencia

Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

Reinaldo Rueda, entrenador colombiano sin club ni selección a cargo actualmente

Reinaldo Rueda volvió a Colombia: cámara lo delató en partido que nadie esperaba

Gianluca Prestianni es acusado de insultos racistas contra Vinícius Jr

Gianluca Prestianni llegó a Madrid y así lo recibieron: video del momento exacto en el hotel

Ramón Jesurún, presidente de la FCF

Ramón Jesurún revela cuánto costó el lujoso hotel de la Selección Colombia: esta es la cifra

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 1: Achraf Hakimi #2 of Paris Saint-Germain looks on during the Ligue 1 McDonald's match between Paris Saint-Germain and OGC Nice at Parc des Princes on November 1, 2025 in Paris, France. (Photo by Catherine Steenkeste/Getty Images)

Achraf Hakimi será juzgado por presunto abuso: estalla el escándalo a cuatro meses del Mundial 2026

A la MLS, donde juega James Rodríguez, llegaría otro refuerzo de peso.

James Rodríguez vería la llegada de una superestrella a la MLS: campeón del mundo con Francia

Luis Díaz, estelar en el Bayern Múnich de Vincent Kompany.

Bayern Múnich reconoce a Luis Díaz y conmueve con vieja fotografía de sus inicios: hay revuelo

Nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe fue campeón en Argentina con Miguel Ángel Russo.

El nuevo refuerzo de Santa Fe que fue campeón y figura con Miguel Ángel Russo: atacante argentino

Noticias Destacadas