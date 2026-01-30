Deportes

David González se puso serio con América de Cali e hizo fuerte pedido a la directiva: “Ya o ya”

Acorralando en vivo a sus jefes, el entrenador les pidió el fichaje de un jugador que necesita de manera urgente para la temporada 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

30 de enero de 2026, 3:32 p. m.
David González apretó a sus jefes para que consigan un fichaje que es clave de cara al 2026
David González apretó a sus jefes para que consigan un fichaje que es clave de cara al 2026 Foto: Captura redes Win Sports y Colprensa

América de Cali empató con Once Caldas en el último juego del jueves pasado por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I. Fue un partido celebrado en el estadio Pascual Guerrero que pudieron ganar los rojos, de no haber sido por el desperdicio de ocasiones de delanteros como Yohan Garces.

Este canterano, junto a otro jugador de las divisiones menores, es quien ha tenido que cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de los goles para los rojos, ante la falta de un delantero tras la salida del peruano Luis Ramos.

America 1 Once Caldas 1. Tercera fecha Liga Betplay
Yohan 'Papula' Garcés fue duramente criticado tras el partido ante Once Caldas. Foto: José Luis Guzmán. El País

Después de la salida del internacional, muchos futbolistas fueron relacionados con América para llegar al plantel de David González en la posición de ‘9’; no obstante, ninguno de los negocios avanzó de la manera esperada.

Semanas atrás se habló de Titi Rodríguez, quien estaba en una puja entre América y Deportivo Cali; al final, el jugador que militaba en Junior se decidió por vestir los colores del verdiblanco y ya debutó con gol.

Otro que fue apuntado para ser contratado fue el uruguayo José Neris, de 25 años. Aunque a principios de la presente semana se pensaba que ya todo estaba listo, los problemas aparecieron en un trato y está más lejos que cerca de darse.

Canterano de América de Cali jugará los octavos de Europa League y sueña con ir al Mundial con Colombia

Ese puesto de atacante es una necesidad para los americanos, y David González, como entrenador, dejó ver en las últimas horas que lo requiere para llevar a cabo su idea de juego. Es tal el deseo del técnico que, durante la rueda de prensa más reciente, acorraló a los directivos y les exigió la contratación.

De manera contundente, ante los medios de comunicación presentes, zanjó: “Definitivamente, la espera no puede continuar en la espera de la contratación de un delantero; tiene que ser ya o ya, no podemos seguir dejando escapar puntos por no tener el plantel completo”.

Para la familia Gómez esto es un campanazo de alerta, que deberán resolver muy pronto. A su favor está que el próximo fin de semana ya contarán con un jugador: se trata de Rodrigo Holgado.

Por lo que se ha podido conocer en los últimos días, a quien fue acusado de una supuesta falsificación de documentación para jugar con una selección le fue levantado el castigo y tendrá la posibilidad de reintegrarse a la actividad.

Tras el anuncio de la Fifa al respecto, no se sabía si Holgado se integraría nuevamente a los americanos, si se pensaba en una salida hacia otro club o cuál sería su futuro. Al final, se pondrá a disposición y será parte del plantel 2026.

El día que al nuevo fichaje estrella del América de Cali lo condenaron en Europa por delitos de violencia

América se puso manos a la obra

Parece que el llamado de David González a sus jefes sirvió, pues según lo cuentan en Uruguay, “Agustín Rodríguez, sacudido por América de Cali”.

Bogotá. Julio 17 de 2024. Independiente Santa Fe enfrenta a Deportivo Pasto, por la fecha 01 de la Liga BetPlay II 2024, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Mariano Vimos)
Agustín Rodríguez (derecha) que ya pasó por Independiente Santa Fe en Colombia. Foto: Mariano Vimos

A lo que hace referencia dicha información es a que el delantero que ya tuvo un paso por Independiente Santa Fe sería el que ahora esté buscando el cuadro rojo de Cali para ficharlo.

“El goleador de Juventud de Uruguay, con 18 festejos, es pretendido por el club colombiano. Rechazó la primera oferta, pero se espera una segunda propuesta para hoy”, informó el periodista uruguayo Sebas Giovanelli.

