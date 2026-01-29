Deportes

El día que al nuevo fichaje estrella del América de Cali lo condenaron en Europa por delitos de violencia

El nuevo jugador de América de Cali tuvo que enfrentar un grave problema legal en España.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de enero de 2026, 2:31 a. m.
Darwin Machís, extremo de la Selección de Venezuela.
Darwin Machís, extremo de la Selección de Venezuela. Foto: @lavinotinto

América de Cali tuvo que moverse en el mercado de pases para entregarle una nómina competitiva al técnico David González, pensando en el título de Liga y en la Copa Sudamericana. En medio de los pronunciamientos oficiales, el equipo rojo sorprendió con el fichaje del volante venezolano Darwin Machís, de amplia experiencia por el fútbol de Europa y siendo una de las figuras de la Selección Venezuela.

Darwin Machís fue clave en algunos momentos de las Eliminatorias Conmebol con Venezuela; además, estuvo varias temporadas por el fútbol español. El volante fue tendencia en España en octubre de 2023 al conocerse la escandalosa demanda que giró en torno a él por una batalla campal en un bar.

Más exactamente, el Juzgado de lo Penal 2 de Granada condenó a Darwin Machis, que en ese momento se desempeñaba en el Cádiz FC, con una multa de 9.600 euros por ser autor de delitos de violencia en los que propició lesiones a un ciudadano durante una pelea en un bar en Churriana de la Vega, Granada, España.

Darwin Machís, volante venezolano.
Darwin Machís, volante venezolano. Foto: Pantallazo Youtube

Según lo manifiesta la sentencia del Juzgado, el volante ofensivo de América de Cali fue condenado junto a otros dos implicados, a no acercarse a menos de cien metros ni comunicarse con los afectados en un lapso de dos años.

Más detalles de la sentencia contra Darwin Machís en Europa

En esa condena por dos delitos de lesiones, se suma la multa que tuvo pagar de 9.600 euros. Además, a los otros dos acusados, se les impuso un pago como castigo de 3.840 euros a cada uno.

Darwin Machis, jugador de Venezuela
Darwin Machis, jugador de Venezuela Foto: Getty Images

Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2021, cuando el jugador vestía los colores del Granada de España. Según las acusaciones, el delantero venezolano agarró a golpes a los denunciantes en las inmediaciones del bar anteriormente mencionado.

En los detalles, Machís habría pegado una patada en la cara mientras el denunciante estaba de rodillas en el suelo tras ser empujado y golpeado por otros dos participantes de la pelea, y un puñetazo en zona facial a otro individuo. Se cree que en el lugar de la discordia también se encontraba la expareja de Darwin Machís.

Según el informe, las lesiones de uno de los denunciantes fueron fractura de huesos en la nariz, contusiones en varias partes del cuerpo y heridas que duraron en sanar 35 días. El otro afectado por el ataque sufrió traumatismo craneoencefálico leve y fracturas.

El juez estableció como no acreditado que lanzaran sillas contra las víctimas dentro del establecimiento. Sin embargo, la condena al jugador fue por los dos delitos de lesiones y tuvo que indemnizar a los afectados. Tras dos años de este acontecimiento, el jugador ahora viste los colores de América y espera ser fundamental en el esquema de David González.

