Golazo de Yeison Guzmán, categórica expulsión a Darwin Machís: el debut de América contra Inter de Bogotá

De contrastes los desempeños de los nuevos refuerzos de América de Cali. Eso sí, lo importante para la mecha es que ganó.

Redacción Deportes
17 de enero de 2026, 11:16 p. m.
Del golazo de Yeison Guzmán a la expulsión de Darwin Machís: debut de América de Cali, ante Internacional de Bogotá, en Liga BetPlay 2026-l.
Del golazo de Yeison Guzmán a la expulsión de Darwin Machís: debut de América de Cali, ante Internacional de Bogotá, en Liga BetPlay 2026-l. Foto: Izq: Colprensa - Aymer Andrés Alvarez (El País) / Der: Transmisión oficial Win Sports+.

Internacional de Bogotá vivió un infierno por obra y gracia de los diablos rojos. Este sábado, 17 de enero de 2026, el refundado equipo capitalino, antes conocido como Equidad, cayó 3-0 contra América de Cali.

El partido fue válido por la primera fecha de la Liga BetPlay y se jugó en el estadio Pascual Guerrero, ubicado en la capital del Valle del Cauca.

Yeison Guzmán es el refuerzo estrella de América de Cali para esta temporada. Con el 10 en su espalda, el volante que llega desde el fútbol de Brasil hizo dos de los tres tantos con los que ganó la mecha (13′ y 31′). El restante fue obra de Joel Romero (71′).

Entre los dos goles que hizo Yeison Guzmán, hay uno que hizo levantar a los asistentes en el Pascual Guerrero: un fuerte remate de media distancia, al ángulo del portero venezolano al servicio de Internacional de Bogotá, Wuilker Faríñez. Aunque este último la intentó agarrar, falló en el intento.

Ya sobre los 31′, Yeison cambió por gol un penal y mandó el 2-0 parcial, a favor de América, al descanso. Se esperaba una mejor reacción de Internacional de Bogotá para el segundo tiempo, pero no fue así. Sobre los 71′, Joel Romero puso el 3-0 final.

Imagen del juego entre América de Cali contra Inter de Bogotá.
Imagen del juego entre América de Cali contra Inter de Bogotá. Foto: Colprensa - Aymer Andrés Alvarez (El País)

Tabla de posiciones luego del triunfo de América de Cali

Con su triunfo de este sábado, América de Cali se convierte en el líder parcial de la Liga BetPlay 2026-l. Por supuesto, aún hay bastante jornada por disputarse y hasta ahora es el tercer juego de la competencia.

Sin embargo, por diferencia de gol, la mecha se queda en la cima y supera a Llaneros y Fortaleza.

Yeison Guzmán anota doblete, Darwin Machís sale expulsado: agridulce desempeño de los refuerzos de América

Así como se aplaude el debut de Yeison Guzmán, también es tema de conversación la expulsión de Darwin Machís. El extremo venezolano ingresó como variante en América, desde el banco, pero vio la roja por una violenta patada sobre un rival de Inter (79′).

Hay mucha expectativa por lo que un jugador como Darwin Machís pueda apostarle al América. Su pasado en Europa y su experiencia en selección le dejan los reflectores encima. Mientras tanto, se espera conocer cuánto tiempo estará suspendido.

