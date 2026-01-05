Deportes

Las primeras palabras del refuerzo venezolano de América de Cali que dejan expectativa: “Trabajaremos muy fuerte”

Darwin Machís ya trabaja con América de Cali y se mentaliza en ganar títulos bajo la dirección técnica de David González.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de enero de 2026, 3:35 a. m.
Darwin Machís, volante venezolano.
Darwin Machís, volante venezolano. Foto: Pantallazo Youtube

Muchos movimientos de América de Cali en el mercado de pases. El club vallecaucano comenzó el 2026 con muchas novedades en lo que tiene que ver con la nómina que tendrá el técnico David González, en una temporada decisiva donde el título de Liga Colombiana y gran presentación en la Copa Sudamericana son la prioridad. El club vallecaucano se la jugó por un volante ofensivo venezolano.

En las últimas horas, se conoció la oficialidad de Darwin Machís en América de Cali con fotos y videos en las redes sociales oficiales. Se cree que el volante venezolano llega a ocupar la vacante que dejará Cristian Barrios, quien irá a Junior de Barranquilla como reemplazo de José Enamorado que seguramente seguirá su carrera en el Gremio de Brasil. No se puede considerar un fichaje top, pero sí queda mucha expectativa y si podrá marcar la diferencia.

Eso sí, tiene renombre en la región. Darwin Machís fue una de las caras más reconocidas de la Selección Venezuela en los últimos años y se le conoce su paso por la Serie A de Italia y LaLiga de España. Su pasado le permite al hincha tener algo de confianza, aunque en su último año estuvo en el fútbol venezolano.

Darwin Machís, delantero venezolano.
Darwin Machís, delantero venezolano. Foto: Tomada de redes sociales.

Desde finales de año 2025 se dio a conocer el interés de América de Cali por Darwin Machís y tras finalizar el vínculo con el club Universidad Central de Venezuela, agilizó para firmar en el Valle del Cauca. Ahora se une a Yeison Guzmán, Jan Lucumí y Dylan Borrero en el grupo de volantes ofensivos.

Deportes

Goleador argentino rechazó al América de Cali por llegar a otro campeón del FPC: “La oferta era buena”

Deportes

Hay nueva versión del negocio entre River Plate y José Enamorado: esto pasó con Gremio

Ciclismo

La Vuelta al Táchira en zozobra: veredicto definitivo tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Deportes

Así fue la contundente reacción de la Liga Venezolana de Béisbol tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Trump

Deportes

Independiente Santa Fe oficializa cuatro refuerzos: hay hasta con pasado en Selección Colombia

Deportes

Alarma para Guardiola y Haaland en Manchester City: Figura sufre fractura y es duda para el Mundial 2026

Deportes

Alfredo Morelos suma pretendiente en Concacaf: Atlético Nacional y Santos, a la espera

Deportes

Impactante comunicado del América de Cali que anuncia el regreso de un ídolo: “Tiene lista su armadura”

Deportes

Las altas y bajas confirmadas de los grandes del FPC para 2026, con corte del primer fin de semana

Deportes

Rodrigo Ureña, nuevo jugador de Millonarios, ya conoce el FPC: Así le fue en América de Cali y Tolima

Las primeras palabras de Darwin Machís en América

Asegura estar muy contento en América de Cali y se le ve mentalizado en los objetivos del equipo rojo, además de la grandeza de la institución en el fútbol colombiano. Asimismo, Machís contó de su gran amistad con Adrián Ramos y la oportunidad que se le brindó para firmar con el club rojo. ‘Adriancho’ y Darwin se conocieron en épocas en el Granada de España.

“Muy contento de venir al América. Trabajaremos fuerte para sacar buenos resultados y darle títulos a este club tan grande. Tengo calidad, experiencia y gol”, dijo Machís en un video oficial de América de Cali.

De esta manera, el equipo rojo suma un jugador más en su plan ofensivo y Jan Lucumí es otra novedad, pues también se confirmó de su renovación de contrato y la compra de los derechos deportivos, que pertenecían al Boca Juniors de Cali.

Más de Deportes

El encuentro entre Bayern Múnich y RB Salzburgo puede ser el primero de Luis Díaz en 2026.

¿Cómo ver en vivo al Bayern Múnich, de Luis Díaz, contra RB Salzburgo? No va por señal tradicional

Darwin Machís, volante venezolano.

Las primeras palabras del refuerzo venezolano de América de Cali que dejan expectativa: “Trabajaremos muy fuerte”

América de Cali no pudo tener a un goleador argentino: el jugador prefirió la oferta de otro equipo en Colombia.

Goleador argentino rechazó al América de Cali por llegar a otro campeón del FPC: “La oferta era buena”

¿Qué pasó con el negocio entre River Plate y Enamorado? Parece que Gremio fue el único en ofertar.

Hay nueva versión del negocio entre River Plate y José Enamorado: esto pasó con Gremio

Imagen de la Vuelta al Táchira.

La Vuelta al Táchira en zozobra: veredicto definitivo tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Beisbolista venezolano / Nicolás Maduro capturado.

Así fue la contundente reacción de la Liga Venezolana de Béisbol tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Trump

Independiente Santa Fe se arma para encarar el 2026.

Independiente Santa Fe oficializa cuatro refuerzos: hay hasta con pasado en Selección Colombia

Erling Haaland mira a su compañero lesionado.

Alarma para Guardiola y Haaland en Manchester City: Figura sufre fractura y es duda para el Mundial 2026

Alfredo Morelos, delantero al servicio de Atlético Nacional.

Alfredo Morelos suma pretendiente en Concacaf: Atlético Nacional y Santos, a la espera

Jugadores de Millonarios celebran el título ante Nacional.

Fue campeón con Millonarios en la final contra Nacional y ahora un grande del FPC lo quiere: Ya presentó oferta

Noticias Destacadas