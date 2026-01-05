Las primeras palabras del refuerzo venezolano de América de Cali que dejan expectativa: “Trabajaremos muy fuerte”

Muchos movimientos de América de Cali en el mercado de pases. El club vallecaucano comenzó el 2026 con muchas novedades en lo que tiene que ver con la nómina que tendrá el técnico David González, en una temporada decisiva donde el título de Liga Colombiana y gran presentación en la Copa Sudamericana son la prioridad. El club vallecaucano se la jugó por un volante ofensivo venezolano.

En las últimas horas, se conoció la oficialidad de Darwin Machís en América de Cali con fotos y videos en las redes sociales oficiales. Se cree que el volante venezolano llega a ocupar la vacante que dejará Cristian Barrios, quien irá a Junior de Barranquilla como reemplazo de José Enamorado que seguramente seguirá su carrera en el Gremio de Brasil. No se puede considerar un fichaje top, pero sí queda mucha expectativa y si podrá marcar la diferencia.

Eso sí, tiene renombre en la región. Darwin Machís fue una de las caras más reconocidas de la Selección Venezuela en los últimos años y se le conoce su paso por la Serie A de Italia y LaLiga de España. Su pasado le permite al hincha tener algo de confianza, aunque en su último año estuvo en el fútbol venezolano.

Darwin Machís, delantero venezolano. Foto: Tomada de redes sociales.

Desde finales de año 2025 se dio a conocer el interés de América de Cali por Darwin Machís y tras finalizar el vínculo con el club Universidad Central de Venezuela, agilizó para firmar en el Valle del Cauca. Ahora se une a Yeison Guzmán, Jan Lucumí y Dylan Borrero en el grupo de volantes ofensivos.

Las primeras palabras de Darwin Machís en América

Asegura estar muy contento en América de Cali y se le ve mentalizado en los objetivos del equipo rojo, además de la grandeza de la institución en el fútbol colombiano. Asimismo, Machís contó de su gran amistad con Adrián Ramos y la oportunidad que se le brindó para firmar con el club rojo. ‘Adriancho’ y Darwin se conocieron en épocas en el Granada de España.

“Muy contento de venir al América. Trabajaremos fuerte para sacar buenos resultados y darle títulos a este club tan grande. Tengo calidad, experiencia y gol”, dijo Machís en un video oficial de América de Cali.

De esta manera, el equipo rojo suma un jugador más en su plan ofensivo y Jan Lucumí es otra novedad, pues también se confirmó de su renovación de contrato y la compra de los derechos deportivos, que pertenecían al Boca Juniors de Cali.