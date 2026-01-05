Deportes

Reemplazo de José Enamorado en Junior "firma por 3 años" y vale 1 millón de euros: América de Cali, atento

Vinculan la llegada de Enamorado a Gremio, por lo que Junior tendría casi todo listo para su reemplazo. Llegaría desde América de Cali, con experiencia.

Redacción Deportes
5 de enero de 2026, 9:40 p. m.
Junior trabaja en el reemplazo de José Enamorado y llegaría desde América de Cali.
Junior trabaja en el reemplazo de José Enamorado y llegaría desde América de Cali. Foto: Izq: AFP / Der: McGiver Barón/Colprensa

La prensa barranquillera da como un hecho la venta de José David Enamorado, desde Junior, hacia Gremio de Brasil. Eso quiere decir que el elenco tiburón ya le busca reemplazo a su figura de 26 años de cara a la Copa Libertadores 2026.

Así lo informó José Hugo Illera, periodista que cubre la actualidad del tiburón: “¡Negocio cerrado! José Enamorado es nuevo jugador de Gremio de Brasil. Ya los brasileños hicieron el acuerdo por USD3.000.000 por el pase del volante:60% para Junior y 40% Real Cartagena”.

Junior ya trabaja en Cristian Barrios, y lo quieren como reemplazo de José Enamorado

Minutos después de que desde Barranquilla afirmaran que Enamorado se va a Gremio, el periodista Felipe Sierra afirmó, en su cuenta de X, que Junior ya gestiona con América de Cali la compra de Cristian Barrios.

“Junior le acaba de informar a América que cierra la operación de Enamorado a Gremio y que procedan a hacer la operación por Cristian Barrios (27). El ‘tiburón’ comprará un porcentaje del extremo que firmará su contrato por 3 años (hasta diciembre de 2028)”, contó Sierra.

Cristian Barrios, con 27 años, tiene contrato en América de Cali hasta diciembre de 2027. Transfermarkt le coloca un precio aproximado de 1.2 millones de euros, siendo esto lo más cercano al valor del extremo. Eso sí, con base a lo contado por Sierra, Junior compraría apenas un porcentaje. Los valores oficiales aún son desconocidos.

Barrios llegó al América en enero de 2023, procedente de Patriotas Boyacá. De hecho, tuvo buenas actuaciones en los casi tres años que jugó para la mecha, aunque en el final se llevó un par de críticas debido a algunas actuaciones.

La discusión se encendió luego de que un chat revelara el origen de la celebración de Barrios.
Cristian Barrios con la camiseta de América de Cali. Foto: Deportivo Cali vs. América de Cali en el estadio de Palmaseca fotos José Guzmán/El País

Apenas se oficialice, Cristian Barrios tendrá la difícil tarea de asumir en el campo el puesto de José Enamorado. Para muchos, este último se consolidó como el mejor jugador de la Liga BetPlay 2025-ll, debido a que brilló en la final ante Tolima y fue el héroe de la estrella 11 para el tiburón.

Polémica razón complicaría la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior: “No tendría que verse como malo”

Cristian Barrios jugaría Copa Libertadores y final de Superliga

Junior de Barranquilla se arma, pues ahora en enero encarará la Superliga 2026 ante Independiente Santa Fe. Después, hará frente a la competencia liguera local, y luego el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De continuar en América, la Copa Sudamericana pintaba como objetivo para Cristian Barrios y sus compañeros. Ahora, el atacante se pondría a disposición de Alfredo Arias para el tiburón.

Jugadores y parte del plantel del Junior de Barranquilla levantan el trofeo de campeón de la Liga Colombiana II-2025.
Junior de Barranquilla, al ser campeón de la Liga BetPlay 2025-ll, tiene pase directo a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

El negocio entre Junior y América, por Cristian Barrios, llevaba varias semanas sonando entre la prensa deportiva nacional. Parece que la salida de Enamorado era lo que faltaba para que se llevara a cabo en su totalidad. Resta esperar un pronunciamiento oficial, pues las próximas horas serían claves.

