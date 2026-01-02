Confirman la inminente salida de José Enamorado: millonaria oferta sentencia su nuevo equipo

Junior de Barranquilla espera una segunda oferta de Gremio y prepara la inminente salida de José Enamorado, figura de la undécima estrella conseguida en diciembre contra Deportes Tolima.

Aunque la idea del conjunto tiburón era retenerlo, su remate de año hizo imposible poder competir con los equipos interesados en el exterior.

Junior rechazó hace unos días la primera oferta, pero Gremio ajustó los números y ahora sí alcanzaría las pretensiones de Fuad Char.

Salvo un giro de última hora, José Enamorado se despide como campeón y probará suerte en el fútbol brasileño buscando un lugar en la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Gremio, la nueva casa de José Enamorado

Mientras se cierran los últimos detalles, en Junior ya hay negociaciones adelantadas por Cristian Barrios como reemplazo de Enamorado para esta temporada.

El conjunto tiburón haría negocio con América de Cali para quedarse con el extremo derecho y así cerrar el vacío que deja su número ‘10′.

En Brasil hablan de una ‘superoferta’ por parte de Gremio para queadarse con los servicios de José Enamorado, aunque la cifra exacta todavía no se conoce.

Algunos medios partidarios hablan de una cifra superior a los cinco millones de dólares, que sería irrechazable para los dueños de Junior.

Lo cierto es que su salida parece inminente, luego de ser figura en la final de la Liga BetPlay 2025-II con dos goles en el partido de ida y uno más en el juego de vuelta.

Después de un año en el que recibió críticas por sus presuntas simulaciones, Enamorado sacó la casta y demostró que tiene mucho más que solo velocidad. En la final dio muestras de una rica calidad técnica que le iluminó los ojos a un mercado tan difícil como el brasileño.

River Plate sonó como otro de los posibles destinos para el exjugador del Real Cartagena, sin embargo, no alcanzaron a llegar a una negociación formal con los junioristas.

José Enamorado celebra el gol contra Fortaleza. Foto: Colprensa

Esto dice la prensa colombiana

Algunos periodistas colombianos como Juan Felipe Cadavid afirman que Enamorado está en la rampa de salida. "José Enamorado muy seguramente se va de Junior y el reemplazo estaría listo. Desde Cali me cuentan que Cristian Barrios tiene principio de acuerdo con el equipo tiburón“, dijo.

Mariano Olsen añadió que “Junior espera una oferta superadora de Gremio por la transferencia de José Enamorado”.

Lo único que le preocupa al conjunto barranquillero es que Gremio se comprometa a pagar casi 6 millones de dólares y luego falle en el sistema de pago.

Antes de dar el ‘sí’ de manera definitiva, Junior quiere analizar los detalles de la propuesta que llega desde Brasil y dejar clara la fecha exacta en la que tendrían todo el dinero en su cuenta bancaria.