La reacción de Enamorado tras marcar uno de los mejores goles de 2025 y ser héroe de Junior en la final: “Humildad”

José Enamorado es el gran protagonista de la final de la Liga Betplay tras un doblete que encamina al Junior de Barranquilla al título. Habló del golazo y sus sensaciones antes del juego de vuelta.

William Horacio Perilla Gamboa

13 de diciembre de 2025, 4:11 a. m.
José Enamorado, volante del Junior.
José Enamorado, volante del Junior. | Foto: Pantallazo Win Sports.

Junior de Barranquilla, con José Enamorado a bordo, dominó a Deportes Tolima en la final ida de la Liga Betplay. Un primer tiempo lleno de goles y en la segunda parte estuvo cerca del cuarto y administró muy bien la ventaja para prácticamente colocar una tarea casi imposible en Ibagué. El volante ofensivo se vistió de máxima estrella con espectacular doblete.

Los goles de José Enamorado y el tanto de Bryan Castrillón casi que los adelantan en el camino por una nueva estrella para su escudo. 45 minutos le bastaron a Enamorado y compañía para sellar una avalancha histórica con 3-0 en el Metropolitano y ante su gente, que anhela un trofeo más y el cupo a la Copa Libertadores el año entrante.

Deportes Tolima sufre más de la cuenta con el 3-0 en contra y ahora tendrá que remontar en Ibagué, donde seguramente estará otra vez José Enamorado y donde el Junior se dedicará a esperar al rival y tratar de hacerle daño en contragolpe y con espacios, donde el volante ofensivo ‘Tiburón’ es un especialista.

Golazo de José Enamorado en la final Junior vs. Tolima.
Golazo de José Enamorado en la final Junior vs. Tolima. | Foto: Transmisión Win Sports.

La lluvia de emociones y de goles en Barranquilla la comenzó José Enamorado muy temprano con un espectacular remate al segundo palo imposible para el portero de Deportes Tolima. De esta manera, comenzó el dominio del local apenas a los cinco minutos de comenzar y era el aviso de la puntería del jugador, que más adelante iba a volver a hacerse presente.

José Enamorado, la figura del partido

Cuando Deportes Tolima intentaba reaccionar, Junior tuvo todo el panorama para controlar con mucha cabeza fría el gol de Enamorado y además, con en el furor de su gente, dirigió un partido que estaba sentenciado. El local fue más inteligente con la posesión de pelota y aprovechó cada pérdida del visitante para armar contragolpes con José que fueron desgastando la línea defensiva.

Siguió Bryan Castrillón al minuto 36 tras una gran jugada colectiva y a contragolpe. El volante acortó la línea, encontró socios y lideró el feroz ataque para colocar el 2-0 parcial.

Casi que acabaron las ilusiones de Deportes Tolima. De esta manera, el Tiburón daba órdenes en la final. Tres minutos después, el 3-0 ya comienza a verse lejos para el visitante, tras el doblete de Enamorado. El ‘Pijao’ tendrá que colocar lo mejor de su nómina y un desgaste extra para intentar empatar.

La reacción de Enamorado tras la victoria de Junior y su doblete

En palabras para Win Sports, José se centró en el trabajo en equipo y la humildad de cada uno de sus compañeros. Se le vio tranquilo tras los primeros 90 minutos y confesó que el club barranquillero dio un paso importante para la vuelta. Asimismo, sí aclaró que el primero es uno de los mejores goles de su carrera deportiva y del año 2025 en el fútbol colombiano.

“Esto es el fruto de todo el trabajo y la humildad que tiene este equipo. Es un paso importante el que acabamos de dar hoy. Este grupo está convencido y con mucha humildad iremos a jugar ese partido. Es uno de los goles más importantes de mi carrera“, dijo José Enamorado, jugador de Junior en Win Sports.

Noticias relacionadas

Junior Barranquillajose enamoradoLiga Betplay

