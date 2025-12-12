Junior aplastó a Tolima en el primer tiempo de la final en Liga BetPlay: José Enamorado hizo obra de arte

Un primer tiempo con color rojiblanco en la final de ida de la Liga BetPlay 2025-ll. Este viernes, 12 de diciembre, a Junior le bastaron 45′ para irse al entretiempo goleando al Deportes Tolima por 3-0, con un público que estuvo a la altura.

José Enamorado, atacante de Junior, se lleva todos los elogios. Dos de los tres tantos han sido de él, y siendo el primero de ellos una obra de arte que ya le da la vuelta, no solo a Colombia, sino a todos los que siguen la final en el mundo.

Video | La obra de arte de José Enamorado en el Junior vs. Tolima

Corrían apenas 5′ del primer tiempo en el partido, el humo como consecuencia del espectacular recibimiento no se había ido aún, cuando José Enamorado se sacó del sombrero una verdadera obra de arte que volvió locos a los hinchas en el Metro.

José recibió un balón al espacio, hizo una espectacular jugada individual, se sacó de encima la marca de los defensores del Tolima, y definió con pierna zurda al ángulo del portero pijao, Neto Volpi. 1-0 y la avalancha se veía venir en la arenosa.

🏆🤩 ¡ESTÁS LOCO JOSÉ ENAMORADO! ¡ESTALLA EL METROPOLITANO CON UN GOL DIGNO DE UNA GRAN FINAL! ¡Se rompe la igualdad con una jugada de fantasía y una definición de lujo! #LAFINALxWIN pic.twitter.com/CCdetwQI1J — Win Sports (@WinSportsTV) December 13, 2025

Junior no paró después, y se volcó por completo al ataque. A los 35 llegó el segundo, y fue gracias a Bryan Castrillón. El volante mandó a guardar la pelota al fondo de la red y ya el 2-0 daba una ventaja absoluta al tiburón, pero desataba la intranquilidad en Deportes Tolima.

Finalmente, reapareció José Enamorado y sobre los 39′ volvió a correr al espacio, engañando por completo a los jugadores del Tolima, y le picó la pelota a Volpi. La goleada ya es inevitable, se lleva todos los adjetivos, y el tiburón entra al camerino encaminado a la estrella 11.

Deportes Tolima no pudo con Junior en el primer tiempo de la final y sale goleado 3-0. | Foto: Colprensa

Datos que dejó el primer tiempo de la final

Marcador parcial : Junior de Barranquilla 3 - 0 Deportes Tolima

: Junior de Barranquilla 3 - 0 Deportes Tolima Estadio : Metropolitano Roberto Meléndez

: Metropolitano Roberto Meléndez Goles : José Enamorado (X2) y Bryan Castrillón

: José Enamorado (X2) y Bryan Castrillón Alineaciones:

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Jhomier Javier Guerrero Gonzalez, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez; Bryan Castrillón, Didier Moreno, Jesús Rivas, Guillermo Paiva, José Enamorado, Yimmi Chará. DT: Alfredo Arias.