Suscribirse

Deportes

Hinchas de Junior hicieron histórico recibimiento en la final ante Tolima: similar a lo visto en Libertadores

El estadio Metropolitano de Barranquilla se volvió una caldera durante varios minutos. Los hinchas tiburones dejaron la vara muy alta.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
13 de diciembre de 2025, 1:20 a. m.
Hinchas de Junior hicieron histórica salida en la final ante Deportes Tolima.
Hinchas de Junior hicieron histórica salida en la final ante Deportes Tolima. | Foto: Transmisión oficial Win Sports.

¿Junior de Barranquilla, al estilo de River Plate en la Copa Libertadores 2024? Al menos el recibimiento de este viernes, 12 de diciembre, así lo muestra. Los hinchas tiburones hicieron explotar de fiesta el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en la final de Liga BetPlay 2025-ll ante Deportes Tolima.

Los once de Junior y los once de Tolima se dispusieron para salir a la cancha en el Metropolitano, mientras que a la par los hinchas del rojiblanco armaban una fiesta en la tribuna. Color, humo, cánticos y más; por un instante, la fiesta nubló hasta la visual de la cámara que transmitía el evento en vivo.

Video | Apoteósico recibimiento de los hinchas de Junior en la final ante Tolima

“Me parece que fuera la inauguración o la clausura de los Olímpicos, tremendo”, dijo en vivo el relator de Win Sports, Tito Puccetti, ante el impresionante recibimiento de los hinchas de Junior contra Tolima.

Es común en el fútbol de Sudamérica ver ese tipo de espectáculos, no lo es tanto en Europa. La pasión en este lado del mundo ocupa por completo la mente de los hinchas, a tal punto de realizar un gesto de ese calibre.

¿Lograrán desconcentrar al Deportes Tolima? Resta esperar cómo se desarrollará el juego luego del recibimiento, pero en cuanto a espectáculo, la hinchada del tiburón se lleva los aplausos en redes sociales y deja la vara alta para los seguidores del pijao en el duelo de vuelta.

¿Recibimiento de Junior, similar al de River Plate en la Copa Libertadores 2024?

El 29 de otubre de 2024, River Plate recibía a Atlético Mineiro por la vuelta de la semifinal en la Copa Libertadores. El cuadro millonario había perdido 3-0 en la ida, en Brasil, y debía remontar semejante goleada en contra ante su público.

Los hinchas de la banca cruzada respondieron a la altura e hicieron un recibimiento que tildaron de “infernal” desde Argentina. Aunque River Plate quedó eliminado, la salida en Buenos Aires fue tan “Monumental”, que Conmebol sancionó al equipo de Buenos Aires por el uso excesivo de pirotécnica en el recinto.

YouTube video player

No es el único recibimiento similar al de Junior este viernes, pero al ser uno de los más recientes genera recordación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ellos son los participantes de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’: una argentina será parte del programa

2. Hinchas de Junior hicieron histórico recibimiento en la final ante Tolima: similar a lo visto en Libertadores

3. Gavin Newsom arremete contra Elon Musk, mencionando a su hija trans: “Lamentamos que tu hija te odie”

4. Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 13 de diciembre; sorpresas para cada signo

5. Lista de refuerzos en Atlético Nacional para 2026: dan 6 nombres y 3 tienen pasado en Selección Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Junior de BarranquillaDeportes TolimaLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.