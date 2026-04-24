Penoso cruce de un periodista en Cúcuta con el técnico del Junior: insinuó un gesto de robo de Alfredo Arias

No solo los cruces de palabras, sino que se está normalizando que un periodista dé sus opiniones, puntos de vista o análisis de los partidos, llevando cierto protagonismo y alejando el ejercicio de pregunta con criterio, datos o rigor y así esperar una respuesta de los implicados. Eso quedó reflejado en la rueda de prensa tras el partido Cúcuta Deportivo vs. Junior de Barranquilla.

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Las cosas parece que ya son a otro precio en esos espacios post partido y siguen los penosos cruces donde el comunicador deja a un lado su rol de indagar la información e intenta ser preciso con opiniones personales. En el juego Cúcuta Deportivo vs. Junior un periodista acusó al técnico uruguayo Alfredo Arias de hacer gestos de que lo robaron.

Estos ejercicios son llevados a las redes sociales, donde en muchas ocasiones esas prácticas son rechazadas y duramente criticadas. En el turno del periodista, se enfocó en un gesto de Alfredo Arias cuando llevó una de sus manos al rostro, que lo interpretó como un gesto de robo.

Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

El periodista trató de deducir el argot popular que dice que cuando una persona se lleva los dedos a un lado de su rostro es como si fuera un símbolo de robo. En muchas partes de Colombia eso puede ser reflejado, pero en Uruguay ese tipo de actos no se interpretan de esa manera y ya de por sí esa insinuación estaba lejos de lo que pasó en la cancha.

La reacción de Alfredo Arias fue de total sorpresa e intentó explicar ese momento del partido para desmarcarse de la acusación. El periodista trató de cerrar diciendo “esta era mi pregunta”, pero el técnico le recordó que no hizo preguntas y sí lanzó opiniones o insinuaciones.

Periodista vs. Alfredo Arias

“Lo noté un poco airado protestándole al árbitro y también hizo un gesto de llevarse su mano derecha al cachete hablándole a Bacca y haciéndole así, como rasgándolo. Para el argot popular es una sensación de robo”, dijo el periodista.

“Bacca me llamó por una cosa, me tocó rascarme la mejilla, me acuerdo que me rasqué, pero que yo diga sensación de robo...”, dijo Alfredo Arias con el sarcasmo al final.

“Nunca supe que eso era una sensación de robo, no tuve ninguna intención y jamás hubiera hecho eso”, agregó Arias.

🔥‼️ El CRUCE entre Alfredo Arias y un periodista de Cúcuta, que acusó al DT de Junior de hacer GESTOS DE ROBO durante el partido.



😅 “¿Este gesto quiere decir robo? ¡Ni idea! Yo estaba rascándome la mejilla”, dijo Arias. pic.twitter.com/SoAWtuQF9Q — Toque Sports (@ToqueSports) April 24, 2026

“Esa era mi pregunta profesor, gracias”, dijo el periodista. A lo que Arias contestó: “Te voy a decir, no hiciste pregunta. Diste dos opiniones de dos faltas, pero te olvidaste de las otras que hubo en el partido. Lo otro que te pido es que cuando me hagas una pregunta, sea una pregunta, no que vos des unas opiniones de unas jugadas y todavía des la opinión de que habían robado el partido. Nunca quise tener esa intención”.