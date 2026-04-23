Rifirrafe entre Hugo Rodallega y Jonathan Risueño tras el Pasto vs. Santa Fe: arde la polémica

Este jueves, 23 de abril, Santa Fe venció de visita 2-1 al Deportivo Pasto. Fue juego válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-1, pero más allá del marcador y los tres puntos del león, hubo un rifirrafe entre Hugo Rodallega y Jonathan Risueño.
Los hechos se dieron en rueda de prensa pospartido. Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe y que le anotó al Pasto esta noche, asistió ante los medios junto a su entrenador, Pablo Repetto, y le dejó un mensaje a Jonathan Risueño, estratega del cuadro volcánico.
Tras reconocer que Risueño ha hecho un gran trabajo con Pasto, clasificándolo a playoffs anticipadamente, Hugo afirmó: “Invitarlo a que respete, que disfrute del FPC, que aporte, que marque diferencia (…) pero que le baje un poco a su intensidad, porque está siendo muy irrespetuoso. Al menos con nosotros hoy lo fue”.
Y Hugo siguió: “Durante todo el primer tiempo, cuando alguien de nosotros (Santa Fe) se acercaba a donde él estaba, nos faltó al respeto diciendo que éramos muy malos, que no jugábamos a nada, que, bueno, palabras que ahora no puedo usar acá”.
Ahí, Hugo se pausó, miró directamente a una cámara y dijo: “Profesor, jugué 18 años por fuera de Colombia. Siempre fui extranjero y uno tiene que disfrutar de los países donde uno juega y tiene que respetar al anfitrión de cada país, que en este caso somos nosotros; usted es el visitante (…) por favor, aprenda a respetar. Todo el mundo se prepara, a usted le han salido bien las cosas con Pasto, y le deseo lo mejor (…) pero aprenda que con respeto va a llegar aún más lejos”.
Jonathan Risueño le responde a Hugo Rodalega
Minutos después llegó el turno de rueda de prensa para Deportivo Pasto y Jonathan Risueño aprovechó un tramo de su intervención para referirse a lo dicho por Hugo.
“No he escuchado lo que dice Hugo, pero a mí me sorprende que un jugador con la experiencia de él no haya entendido aún que las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo. Creo que es un jugador con muchos partidos para entender eso”, arrancó afirmando Risueño.
Y añadió: “Lo respeto como jugador, su carrera es muy buena, pero repito: las cosas que pasan en el campo quedan en el campo, no creo que haya pasado nada. De hecho, cualquier jugador que ha jugado al fútbol sabe lo que se puede decir en el terreno de juego”.
“Lo único que ha pasado es que, en una jugada, los que han irrespetado son ellos. Fue en la primera parte; le dije a mis jugadores que replieguen atrás, que les dejen el balón, que a ellos con balón les falta fútbol, algo que creo que no pasa nada”, siguió.
Risueño hizo énfasis en que, desde su percepción, a Santa Fe le cuesta jugar con el balón en dominio. Por eso, a algún jugador cardenal, de quien dice no acordarse, se acercó a reclamarles y por eso se extendió la polémica.