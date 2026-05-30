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Jorge Luis Pinto dijo qué delantero hizo falta en la convocatoria de Colombia al Mundial: “Sugiero respetuosamente”

Por medio de un video en sus redes sociales, Jorge Luis Pinto analizó línea por línea la convocatoria de la Selección Colombia. Cuando habló de los delanteros, nombró a uno que cree que hizo falta.

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Redacción Deportes
30 de mayo de 2026 a las 7:10 a. m.
Jorge Luis Pinto opinó: el experimentado jugador que cree que hizo falta en la convocatoria de Colombia al Mundial.
Jorge Luis Pinto opinó: el experimentado jugador que cree que hizo falta en la convocatoria de Colombia al Mundial. Foto: Izq: X - @JorgeLPintoA / Der: Getty Images.

Jorge Luis Pinto, con su extensa experiencia en clubes y selecciones, opinó sobre la convocatoria de Colombia al Mundial 2026. La lista definitiva de 26 futbolistas fue leída por el propio entrenador tricolor, Néstor Lorenzo, el pasado 25 de mayo.

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Desde que salió la prelista de 55 jugadores, Jorge Luis Pinto fue enfático: considera que hizo falta Hugo Rodallega en el llamado. Ahora, en la convocatoria final, se mantiene. Deja su opinión y se basa en las características del experimentado delantero como alguien que puede aportar al combinado nacional.

Jorge Luis Pinto: “Sugiero respetuosamente lo de Rodallega”

“Sigo pensando que en el frente de ataque, Colombia necesita un centro delantero que maneje el juego aéreo con buena calidad y buena potencia. Y ahí es donde yo sugiero respetuosamente lo de Rodallega”, empezó afirmando Jorge Luis.

Y añadió: “Está bien lo de Suárez, está bien lo de Hernández, está bien lo de Díaz, pero yo creo que necesita un hombre de otras características que pueda responder en un momento de necesidad”.

Hugo Rodallega, de 40 años, se reportó como gran figura de Santa Fe con goles y buenas actuaciones. Su nombre empezó a sonar como un posible llamado a Selección Colombia, por su alto rendimiento, pero al final quedó relegado. De hecho, ya es más de una década la que lleva Hugo sin ser llamado a La Tricolor, aún cuando supo vestir los colores del cambiando nacional y uno de sus entrenadores fue Jorge Luis Pinto.

Bogotá. Mayo 12 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a América de Cali, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 en el partido de vuelta por cuartos de final, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.(Colprensa - Cristian Bayona).
Hugo Rodallega, referente y figura de Independiente Santa Fe. Foto: Cristian Bayona

Jorge Luis Pinto, conforme en general con la nómina de Selección Colombia al Mundial

Más allá de la ausencia de Hugo Rodallega, Pinto aplaudió varias decisiones de Néstor Lorenzo. Por ejemplo, el haber dejado fuera a Sebastián Villa, teniendo en cuenta las polémicas que rodean al futbolista, y la conformación de un numeroso mediocampo.

“Un mediocampo masivo en nombres, me encanta, me gusta. Es donde más tarjetas, más expulsiones y más desgastes existen y más alternativas se presentan en un partido. Me parece que es oportuno esa nómina de jugadores que llamó para el mediocampo”, dijo el entrenador santandereano.

Fue por la misma línea su opinión sobre la defensa y los porteros. Calificó como acertado los llamados, aunque sobre Yerry Mina dijo: “Solamente sirve para rematar un partido en defensa, propiamente como lo ha hecho. Yo creo que el fútbol colombiano tiene nombres para estar ahí presentes y responder, pero de todas maneras deseamos lo mejor”.

Cerró su intervención deseando los mejores éxitos para una Selección Colombia que está llamada a ser protagonista en la venidera Copa del Mundo.