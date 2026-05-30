Jorge Luis Pinto, con su extensa experiencia en clubes y selecciones, opinó sobre la convocatoria de Colombia al Mundial 2026. La lista definitiva de 26 futbolistas fue leída por el propio entrenador tricolor, Néstor Lorenzo, el pasado 25 de mayo.

Fichaje de última hora en Selección Colombia: Lorenzo ‘convocó’ un elemento más para el Mundial 2026

Desde que salió la prelista de 55 jugadores, Jorge Luis Pinto fue enfático: considera que hizo falta Hugo Rodallega en el llamado. Ahora, en la convocatoria final, se mantiene. Deja su opinión y se basa en las características del experimentado delantero como alguien que puede aportar al combinado nacional.

Jorge Luis Pinto: “Sugiero respetuosamente lo de Rodallega”

“Sigo pensando que en el frente de ataque, Colombia necesita un centro delantero que maneje el juego aéreo con buena calidad y buena potencia. Y ahí es donde yo sugiero respetuosamente lo de Rodallega”, empezó afirmando Jorge Luis.

Y añadió: “Está bien lo de Suárez, está bien lo de Hernández, está bien lo de Díaz, pero yo creo que necesita un hombre de otras características que pueda responder en un momento de necesidad”.

⚽️🇨🇴 La convocatoria definitiva de Colombia para el mundial tiene luces y sombras. Quienes hemos tenido la vivencia mundialista sabemos que elegir solo 26 jugadores no es fácil.



Bienvenidas todas las opiniones 🔊🤝 pic.twitter.com/MKb4ALYM7y — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) May 28, 2026

Hugo Rodallega, de 40 años, se reportó como gran figura de Santa Fe con goles y buenas actuaciones. Su nombre empezó a sonar como un posible llamado a Selección Colombia, por su alto rendimiento, pero al final quedó relegado. De hecho, ya es más de una década la que lleva Hugo sin ser llamado a La Tricolor, aún cuando supo vestir los colores del cambiando nacional y uno de sus entrenadores fue Jorge Luis Pinto.

Hugo Rodallega, referente y figura de Independiente Santa Fe. Foto: Cristian Bayona

Jorge Luis Pinto, conforme en general con la nómina de Selección Colombia al Mundial

Más allá de la ausencia de Hugo Rodallega, Pinto aplaudió varias decisiones de Néstor Lorenzo. Por ejemplo, el haber dejado fuera a Sebastián Villa, teniendo en cuenta las polémicas que rodean al futbolista, y la conformación de un numeroso mediocampo.

“Un mediocampo masivo en nombres, me encanta, me gusta. Es donde más tarjetas, más expulsiones y más desgastes existen y más alternativas se presentan en un partido. Me parece que es oportuno esa nómina de jugadores que llamó para el mediocampo”, dijo el entrenador santandereano.

Fue por la misma línea su opinión sobre la defensa y los porteros. Calificó como acertado los llamados, aunque sobre Yerry Mina dijo: “Solamente sirve para rematar un partido en defensa, propiamente como lo ha hecho. Yo creo que el fútbol colombiano tiene nombres para estar ahí presentes y responder, pero de todas maneras deseamos lo mejor”.

📋 ¡𝗟𝗼𝘀 𝟮𝟲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢!



𝗘𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼, 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲 🇺🇸🇲🇽🇨🇦… pic.twitter.com/nUfoteMbyS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026

Cerró su intervención deseando los mejores éxitos para una Selección Colombia que está llamada a ser protagonista en la venidera Copa del Mundo.