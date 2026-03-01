Jorge Luis Pinto le sacó los trapitos al sol a James Rodríguez: duro recado a su carrera

Hace años que James Rodríguez no convence al 100 % al país. Aunque cada vez que se pone la camiseta de la Selección Colombia muestra un nivel superlativo, a nivel de clubes está muy en deuda casi desde su salida del Bayern Múnich.

Después de lo que fue desligarse de la escuadra bávara ha pasado por Everton, Al-Rayyan, Olympiacos F. C., Sao Paulo, Rayo Vallecano y Club León, sin lograr la consistencia que se esperaría del goleador del Mundial Brasil 2014.

En algunas ocasiones lo que refiere son lesiones o problemas con los entrenadores que no le sacan provecho a su juego. También se habla de malas formas de prepararse y más. A pocos meses del Mundial 2026 no se sabe con certeza cómo llegará y en programas de debate es tema central.

Jorge Luis Pinto, exentrenador de Selección Colombia y otras selecciones mundialistas, fue consultado por el 10. Allí tiró un recado certero al volante, a quien le criticó por su manera de prepararse.

“Tiene que entrenar. No entrena y sería una maravilla”, soltó sin contemplación en el programa Sí Era Gol, transmitido por Red+.

"JAMES NO ES UNA MARAVILLA DEL MUNDO DEL FÚTBOL"



El profesor Jorge Luis Pinto habló de James Rodríguez y aunque rescató que es un hombre comprometido con la Selección, necesita otros ingredientes para volver a su prime.



pic.twitter.com/xeHo3ZVx1g — Sí era gol ⚽ en Red+ (@SiEraGol) February 27, 2026

“A mí me encantaría que él fuera un berraco para entrenar... sería una maravilla el mundo del fútbol”, sumó a su primera crítica.

Sin contemplación le hizo saber que no es “maravilla” de la historia de Colombia: “Yo no he visto una maravilla. No, maravilla no. No, hombre, está el Pibe, está Freddy, están muchos otros, ¿no?“.

Quien conducía el programa le referenció a Pinto triunfos de James como haber sido goleador del Mundial de Brasil 2014. Sobre esto, el técnico nortesantandereano fue certero en su respuesta.

James Rodríguez ya luce los colores del Minnesota United. Foto: Minnesota United

“Tiene cosas de mucho valor. Eso sí no ayuda, pero se ha desperfeccionado, se ha caído, ha dejado de ser lo que él fue. Pasó del Real Madrid al Bayern y no pudo, pasó a Italia al Mónaco y al contrario, no pudo y pasó a otro. Ha pasado cuatro o cinco equipos y no ha podido”, concluyó del declive que le ve al cucuteño.

Ante esos constantes problemas que se han dicho que tiene James con sus jefes, Pinto no le dio la razón: “Algo tiene que haber, ¿no?... no todos los técnicos nos equivocamos, ¿no te parece?“.

Óscar Córdoba también intervino al ser panelista de dicho programa. Su concepto estuvo centrado a la frustración que se siente en el país por no ver que Rodríguez Rubio llegara más lejos en su carrera profesional.

“Siento que le ha faltado dentro de nuestras características, esa persona que lo sepa aconsejar para que nos complazca al resto”, reclamó el exportero de Boca Juniors.

“Pudo haber sido más para lo que nosotros esperábamos a brillo internacional”, completó Córdoba.

Finalmente, Pinto avaló lo que estaba haciendo el seleccionador nacional para poner en rigor a James Rodríguez: “Respeto el trato que le da en la selección (Lorenzo). Me gusta como lo trata y le hace caso (James)”.