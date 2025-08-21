Jorge Luis Pinto llegaría a histórico del FPC: ya hay charlas para que se haga oficial

El experimentado director técnico Jorge Luis Pinto llegaría a un equipo histórico del fútbol profesional colombiano. Real Cartagena, con actualidad en la segunda división, sería el club al que arribaría el estratega.

Ya habría charlas encaminadas y si todo termina saliendo bien, el asunto podría hacerse oficial. Real Cartagena tiene como principal objetivo ascender a primera categoría.

“Real Cartagena abrió conversaciones con Jorge Luis Pinto tras las complicaciones en los diálogos con Hernán Torres (quien espera hoy la oferta formal de Millonarios)”, comentó sobre esto el periodista Julián Capera, a través de su cuenta oficial de X.

Como menciona el comunicador, especializado en el mercado de fichajes, Real Cartagena iba por Hernán Torres, pero este entrenador iría a Millonarios de Bogotá tras la salida de David González.

🚨 Real Cartagena abrió conversaciones con Jorge Luis Pinto tras las complicaciones en los diálogos con Hernán Torres (quien espera hoy la oferta formal de Millonarios) pic.twitter.com/0nuqFRDN37 — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 21, 2025

“#Millonarios acaba de acordar verbalmente con Hernán Torres (64) su llegada. Ahora deben intercambiar la documentación. El entrenador, que tenía un acuerdo con #RealCartagena, llegará hoy a Colombia. Si todo sale bien, será presentado el fin de semana en Bogotá”, agregó sobre el tema Felipe Sierra.

Millonarios está en una profunda crisis y eso no se puede negar. Hernán Torres tiene la misión de levantar el nivel del equipo y que esto se vea reflejado en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay del segundo semestre del año.

🚨 #Millonarios acaba de acordar verbalmente con Hernán Torres (64) su llegada. Ahora deben intercambiar la documentación. El entrenador que tenía un acuerdo con #RealCartagena, llegará hoy a Colombia 🔵⚪️



👀 Si todo sale bien, será presentado el fin de semana en Bogotá pic.twitter.com/uxA2D8MH2H — Pipe Sierra (@PSierraR) August 21, 2025

Enrique Camacho, en conferencia de prensa, habló de la salida de David González. “Esta mañana me reuní con David González. Quiero expresarles a ustedes, primero que todo, mi reconocimiento por la persona que es David González, y mi reconocimiento como profesional. Realmente tuvimos una experiencia muy interesante, ver un hombre actualizado totalmente, con un equipo de trabajo que tenía todas las herramientas”, dijo el presidente de Millonarios.

“Hay que reconocer que su primer semestre fue importante, no llegamos a la final por el último partido que se pierde, pero con un trabajo bastante importante. En la reclasificación quedó a dos puntos del campeón”, añadió.

Enrique Camacho, presidente Millonarios. | Foto: Instagram @MillosFCOficial