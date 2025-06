Jorge Luis Pinto criticó, sin piedad, a Juan Fernando Quintero y este fue el motivo: “Me da pena decirlo”

“ El fútbol no solo es poner un pasegol, ¿Lo contrataría? Le consultaría a mi señora en las noches ”, dijo Pinto, en el Supercombo del Deporte de Cali , en palabras recogidas por As Colombia .

Jorge Luis, que supo dirigir al Deportivo Cali hace poco tiempo, manifestó también que figuras como Juanfer Quintero no definen necesariamente a un equipo. Sugirió que no cree que el ‘10′ haya dado una respuesta de gran nivel.

“Hoy figuras como Quintero no definen un equipo, eso ya pasó de moda, eso lo hizo Pelé y Messi lo ha hecho en algunos partidos (…) Todos esperamos muchas cosas de Quintero, ha dado algunas, pero no es boom futbolístico que muchos creen, me da pena decirlo, pero no creo que él haya dado una respuesta de gran nivel, muy superior a todos los jugadores de América”, expresó.