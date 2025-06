Filtran para dónde se va Juan Fernando Quintero en medio de la duda con América: “No sé si vuelva”

En esas, el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, reveló que Juan Fernando Quintero se va a Italia de vacaciones. Sin embargo, dijo que no sabe si vaya a volver de allí a América, y que está casi seguro que su último partido del volante con los diablos rojos será este jueves, 19 de junio, por la sexta fecha del grupo A en cuadrangulares, ante Medellín. La mecha ya no tiene nada que hacer en el grupo, pues el poderoso pasó a la final.

Carlos Antonio Vélez señala, además, que América no cumple a cabalidad las responsabilidades económicas con Quintero y con Racing. | Foto: Getty Images

“JuanFer Quintero se va de vacaciones, el próximo lunes, a Italia , se va a Europa. Yo no sé si vuelva, él ya varias veces ha dicho que va a tomar una decisión. Pero es que es muy difícil, así me desmientan, que uno pueda trabajar, o seguir trabajando, gratis”, arrancó afirmando Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores de Antena 2 .

Por la misma línea, añadió: “A él le han pagado una minúscula parte, de lo que le prometieron pagarle, y de lo que le tienen que pagar. El mensaje es claro: le ofrecieron un peso, y le han pagado, de ese peso, 30 centavos. No puede seguir, no podría seguir. Ahora, la decisión es de él, porque anda feliz en el América, me cuentan que quiere al grupo, el grupo lo arropa (...)”.