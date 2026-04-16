No fue una buena noche de Copa Sudamericana para Juan Fernando Quintero, a pesar de que River Plate pudo ganar a su rival de turno en la fecha 2 de la Fase de Grupos.

Eduardo Coudet, su DT, lo puso de titular ante Carabobo FC, sin embargo, al minuto 50 se vio obligado a sacar al colombiano que le hizo gestos de un dolor que le impedía seguir en la cancha del Monumental.

OTRA MALA NOTICIA PARA RIVER A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Juanfer se lesionó, pidió el cambio y en su lugar ingresó Kendry Páez.



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Al llega al banco de suplentes, el 10 se sentó y puso las manos e su rostro, dando a entender que su dolor era más grave de lo esperado. Esos gestos de Quintero lo que han generado es que se enciendas las alarma en Selección Colombia a 56 días del Mundial 2026.

Se espera un reporte oficial de parte de River Plate para saber la gravedad de lo sucedido. A la par, se cree que ya hay contactos de la Federación Colombiana de Fútbol, en un busca de monitorear lo que pasa quien Quintero.

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Valga recordar que en el último tiempo, el creativo ha pasado por un periodo de lesiones de manera consecutiva. En el millonario no ha sido el más regular, pero los tiempos le permitieron ser parte de la última fecha Fifa de amistosos ante Croacia y Francia.

River salva la papeleta

Ante 86.000 espectadores en el Monumental de Buenos Aires, una nómina alternativa de River Plate saltó a la cancha a recibir al venezolano Carabobo, pero tuvo que ser auxiliada por refuerzos desde el banco para llevarse una corta victoría 1-0.

Para dar prioridad al Superclásico del domingo ante Boca Juniors por el Apertura argentino, el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet le dio chance a un plantel con mayoría de suplentes.

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Sin embargo, ante un mar de imprecisiones y sin poder imponerse con comodidad, el Millonario dejó una deslucida imagen en el primer tiempo y salió entre silbidos al descanso.

Luego de la lesión de Fausto Vera, eje del mediocampo y uno de los pocos titulares habituales, para el segundo tiempo Coudet tuvo que echar mano del once principal, que con cinco victorias ligueras sigue invicto desde que asumió el cargo.

El gol de la victoria llegó apenas al minuto 66, luego de un remate que Sebastián Driussi pescó en medio de una jugada individual del juvenil ecuatoriano Kendry Páez.

Juan Fernando Quintero haciendo gestos de dolor en medio de un partido de River Plate en Sudamericana Foto: Getty Images via AFP

En una cancha en mal estado, River logró sumar de a tres pero no le sobro nada y mostró la brecha entre titulares y suplentes.

“Era un partido que teníamos que ganar. Podemos jugar mejor, pero había que sacarlo adelante. El domingo tenemos una final”, declaró Coudet después de la trabajosa victoria.

El Millonario manda en el Grupo H de la Sudamericana con 4 puntos, seguido por Carabobo (3), el Blooming (1) y el Red Bull Bragantino (0), que se medirán el jueves.

Por el Grupo G, el argentino Barracas Central volvió a empatar sin goles en Asunción en su visita a Olimpia, que ahora lidera la zona con 4 puntos.

El Guapo, que no sabe lo que es marcar en su primer torneo internacional, es tercero (2) por delante de Vasco da Gama (1), que sorpresivamente perdió el martes 2-1 contra Audax Italiano, tercero con tres unidades.

*Con información de AFP.