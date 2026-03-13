Falló Juanfer Quintero: entró para esto y salió avergonzado; es tendencia en River Plate

Juan Fernando Quintero volvió mal a la disciplina de River Plate. Después de algunas semanas de padecer una lesión, el colombiano fue convocado nuevamente para el duelo ante Huracán, por la fecha 10 del certamen local.

Durante la mayor parte del partido estuvo en el banco, hasta que, en el minuto 67, su nuevo entrenador, Eduardo Coudet, le dio entrada para hacerse cargo de un tiro penal.

Fue justamente allí cuando el 10 salió avergonzado, pues, aunque su cobro fue fuerte y preciso, el portero rival le adivinó la intención y terminó celebrándole en la cara lo sucedido segundos antes.

Con cara de pocos amigos y algo de desazón, el cafetero salió del área para seguir con el juego, en el que buscaba revancha de su error.

Tras el partido Quintero habló de su fallo, al cual no le quiso dar mayor importancia: “Me toca el penal, el mérito es del arquero, a veces se mete y a veces la erramos“, justificó.

Coudet se estrenó por lo alto

Con el debut de Eduardo Coudet como entrenador, en lugar del histórico Marcelo Gallardo, River Plate consiguió un triunfo ajustado y trabajoso sobre Huracán por 2-1, en uno de los partidos del jueves por la décima fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

En el estadio Tomás Ducó, el Millonario jugó mejor en los primeros minutos y consiguió la ventaja cerca de la media hora, con un cabezazo de Sebastián Driussi (26′), pero el Globo empató antes del descanso, a través del ecuatoriano Jordy Caicedo (45+2′, de penal), tras una falta discutida por todo River de Lucas Martínez Quarta sobre el propio Caicedo.

Insistió el equipo de la banda roja en la segunda mitad con su dominio y dispuso de otra oportunidad con un penal, que ejecutó el colombiano Juan Fernando Quintero, que recién había entrado en el terreno de juego, pero se lució el portero de la selección ecuatoriana Hernán Galíndez (69′), que se tiró a su izquierda y tapó el envío de “Juanfer”.

De todos modos, River volvió a tener una oportunidad desde los doce pasos nuevamente, con una mano de Emmanuel Ojeda observada por el VAR, pero esta vez hubo cambio de pateador y Gonzalo Montiel (85’) no falló para establecer el 2-1.

Ya en tiempo añadido, Huracán tuvo la gran ocasión para alcanzar el empate, pero Lucas Blondel falló su remate de frente al arco cuando estaba sin marca.

Los dos equipos terminaron el cotejo con diez jugadores por las expulsiones de Lucas Carrizo y Facundo Colidio (81’) por agresión mutua.

“Necesitábamos ganar, y hoy jugamos muy bien. Con Juanfer somos los dos encargados de los penales, le dejé patear el primero y luego cambiamos. Hoy manejamos el partido, tuvimos varias ocasiones, se vio otro River y hay que seguir por este camino”, destacó Montiel.

De su lado, Juanfer Quintero destacó sobre el penal que le taparon que “Con Montiel somos los dos encargados de los penales. Coudet es un entrenador intenso, tratamos de acoplarnos rápido a su idea de juego”.

Con este resultado, River sube al quinto puesto en la Zona B del Apertura, con 14 puntos y a cuatro unidades del líder Belgrano, mientras que el Globo quedó temporalmente en el octavo escalón.

