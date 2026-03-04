Deportes

Oficial: River Plate presentó a su nuevo director técnico y le dio contrato hasta 2027

Llegó en las últimas horas a Buenos Aires para asumir las riendas del equipo como reemplazo de Marcelo Gallardo.

Sebastián Clavijo García

4 de marzo de 2026, 10:16 a. m.
Juan Fernando Quintero tiene nuevo jefe en River Plate.
Juan Fernando Quintero tiene nuevo jefe en River Plate. Foto: AFP

Eduardo ‘Chacho’ Coudet es el nuevo director técnico de River Plate y tendrá a dos colombianos bajo sus órdenes: el volante creativo Juan Fernando Quintero y el mediocampista central Kevin Castaño.

A través de un comunicado oficial, la dirigencia del conjunto millonario confirmó la decisión que ya era un secreto a voces en la prensa argentina.

Coudet finalizó su contrato con el Alavés de España e inmediatamente se subió a vuelo para viajar a Buenos Aires, donde lo estaban esperando con los brazos abiertos.

River inicia una nueva era tras la salida de Marcelo Gallardo, quien decidió irse por malos resultados y dirigió su último partido el jueves pasado contra Banfield por la liga local.

Aunque Javier Mascherano alcanzó a sonar como el favorito, el nombre de Chacho Coudet tomó fuerza durante el fin de semana y terminó por concretarse a cambio de una cifra de un millón de dólares como indemnización para Alavés por finalizar anticipadamente el acuerdo que tenían.

Primeras palabras de Coudet

Aunque será su primera vez como técnico en el Monumental, el Chacho Coudet ya sabe lo que significa River y la exigencia de los hinchas en materia de resultados.

En su época como jugador ganó cinco títulos oficiales con la banda cruzada en el pecho y dejó grandes recuerdos entre aquellos que lo vieron jugar.

Raphinha reveló su jugador favorito de la Selección Colombia: no es Luis Díaz

Hace rato venía pidiendo pista para asumir las riendas, sin embargo, le tocó esperar hasta que el segundo ciclo de Marcelo Gallardo se estrellara por un mal arranque de la presente temporada.

Coudet viene con ilusiones renovadas y con la tarea de remontar en la tabla de posiciones de la Liga Argentina, además de calentar los motores para el debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Chacho Coudet, nuevo director técnico de River Plate.
Chacho Coudet, nuevo director técnico de River Plate. Foto: @RiverPlate

En su llegada al aeropuerto de Ezeiza, el nuevo técnico de River dio sus sensaciones sobre esta etapa que inicia en uno de los equipos más grandes del fútbol argentino.

“Sinceramente, no me esperaba el llamado, pero se dio todo muy rápido. Estoy muy contento y agradecido con River y la gente. Ahora seguimos para el Monumental, entrenamiento, todo”, explicó mientras caminaba hacia la salida.

La salida de Alavés no fue como quisiera, pero lo gestionó por el cariño que le tiene a River. “He respetado y trabajado el 100 % de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad y espero que no lo vean como una falta de respeto”, declaró.

“Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición del Alavés, soy un agradecido por el respeto. Decirles que el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en primera división”, agregó.

