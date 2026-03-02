Confirmado: River Plate tiene nuevo director técnico y llega desde Europa por dos años

La prensa argentina acaba de confirmar al nuevo técnico de River Plate. La junta directiva le entregará las llaves del club a otro exjugador que llegará como reemplazo de Marcelo Gallardo a partir de esta semana.

Eduardo ‘Chacho’ Coudet firmó la rescisión de su contrato con el Alavés de España y en las próximas horas estará viajando a Buenos Aires para cerrar los detalles de su regreso a River.

Fluminense quiere a reconocido jugador colombiano: prensa brasileña habla de 5 millones de dólares

De acuerdo al Diario Olé, Coudet ya se despidió de sus jugadores y avisó que ha decidido volver al fútbol argentino.

“El presidente Stefano Di Carlo y el director deportivo Enzo Francescoli mantuvieron el domingo un contacto con los directivos españoles y durante la tarde del lunes se alcanzó un acuerdo por el canon de compensación por la interrupción del contrato del Chacho, el cual tenía vigencia hasta el 30 de junio”, apuntan en Argentina.

River pagará cerca de un millón de dólares para indemnizar a Alavés y permitir la salida del Chacho Coudet, que en la segunda división de España dirigió 55 partidos en total (17 victorias y 22 derrotas).

El nuevo jefe de Juanfer Quintero

Como jugador, Coudet levantó cinco títulos locales con la camiseta de River Plate y quedó en la historia del club por su capacidad técnica con el balón en los pies.

En Argentina también jugó para San Lorenzo, Rosario Central, Colón y Platense.

Su carrera como DT empezó en el año 2015, cuando asumió las riendas de Rosario hasta 2017. Luego de eso pasó por Tijuana (MEX), Racing Club (ARG), Internacional (BRA), Celta de Vigo (ESP), Atlético Mineiro (BRA) y Deportivo Alavés (ESP).

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Su palmarés como entrenador no es demasiado grande: ganó el Campeonato Mineiro en Brasil, la Superliga de Argentina y el Trofeo de Campeones también en su país natal.

A Coudet lo respalda su experiencia en el fútbol internacional y, sobre todo, que conoce de primera mano lo que significa estar en un club importante como River Plate.

Reemplazar a Marcelo Gallardo no será una tarea fácil; sin embargo, parece un nombre indicado para asumir el reto y darle otro sabor al conjunto millonario.

Eduardo Coudet dirigirá a dos colombianos que aspiran a jugar el Mundial 2026: el volante creativo Juan Fernando Quintero y el mediocampista defensivo Kevin Castaño.

Juan Fernando Quintero, volante de River Plate. Foto: Getty Images via AFP

River cuenta las horas

“En términos ideales, en River pretenden que Coudet esté llegando al país en el transcurso de esta semana. Si bien se habló de que aterrizaría en Ezeiza entre miércoles y jueves para firmar un contrato hasta diciembre de 2027 y asumir la conducción de un plantel, no se descarta que el vuelo termine adelantándose”, agregó Olé.

Mientras tanto, River estará bajo las órdenes de Marcelo Escudero en calidad de entrenador interino.