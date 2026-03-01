Fluminense quiere a reconocido jugador colombiano: prensa brasileña habla de 5 millones de dólares

Revelan que el defensor colombiano Julián Millán está muy cerca de ser nuevo jugador del Flamengo de Brasil. La prensa brasileña dio detalles, afirmando que el negocio alcanza los 5 millones de dólares e involucra al Club Nacional de Uruguay, donde Millán juega actualmente.

“El precio del traspaso ronda los 5 millones de dólares, y el equipo uruguayo se queda con el 10 % de cualquier transferencia futura. La negociación fue reportada por El País y confirmada por GE“, reveló Globo Esporte.

De hecho, el mismo medio referenciado informó que Julián Millán se despedirá del Club Nacional de Uruguay este mismo domingo, 1 de marzo de 2026, luego de enfrentar a Peñarol en el superclásico de ese país.

Julián Millán (blanco) en un clásico con Nacional de Uruguay ante Peñarol. Foto: Getty Images

El contrato de Julián Millán con el Club Nacional va hasta diciembre de 2027. Tal como lo cuenta la prensa extranjera, el elenco de Uruguay se queda con un porcentaje a futuro si Flamengo vende al defensor colombiano de 27 años.

Julián Millán, a horas de acompañar a Jorge Carrascal en Flamengo

La información previa sobre el fichaje de Julián Millán por Flamengo se da en horas complejas para el Mengão. Cabe recordar que la escuadra brasileña viene de perder la final de la Recopa Sudamericana ante Lanús, el pasado jueves 6 de febrero.

Apenas se confirme lo de Julián Millán a Flamengo, acompañará a otro colombiano: Jorge Carrascal. El vigente campeón de la Copa Libertadores confía en el talento cafetero de cara a un 2026 retador en cuanto a competencias.

Julián Millán, con pasado en el Fútbol Profesional Colombiano

Hablar de Julián Millán es mencionar su pasado en el Fútbol Profesional Colombiano. Cortuluá (hoy Internacional de Palmira), Patriotas, Llaneros e Independiente Santa Fe lo tuvieron en sus filas.

Sin embargo, Millán se destacó muy por encima en Independiente Santa Fe. Integró la nómina del cardenal que llegó hasta la final con Atlético Bucaramanga (2024-1), pero acabaron cayendo por penales en Bogotá.

Julián Millán cuando aún jugaba para Independiente Santa Fe. Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque Millán falló en esa tanda de penales, sus actuaciones con Santa Fe lo volvieron un indispensable en el esquema de quien era el entrenador del león, Pablo Peirano. Fue justo ahí cuando Club Nacional de Uruguay puso sus ojos en el defensor.

Hoy, ya consagrado como gran figura en el Club Nacional, Millán migraría a la que, para muchos, es la mejor liga de Sudamérica. Ahora tendría que consolidarse y ganarse un lugar en el esquema del entrenador Filipe Luis.