Deportes

Fluminense quiere a reconocido jugador colombiano: prensa brasileña habla de 5 millones de dólares

Es defensor, tiene 27 años, juega en el fútbol de Uruguay y tiene pasado recordado en Independiente Santa Fe.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
1 de marzo de 2026, 6:36 p. m.
Flamengo de Jorge Carrascal posa su mirada en un jugador colombiano.
Flamengo de Jorge Carrascal posa su mirada en un jugador colombiano. Foto: Izq: Getty Images / Der: AFP

Revelan que el defensor colombiano Julián Millán está muy cerca de ser nuevo jugador del Flamengo de Brasil. La prensa brasileña dio detalles, afirmando que el negocio alcanza los 5 millones de dólares e involucra al Club Nacional de Uruguay, donde Millán juega actualmente.

“El precio del traspaso ronda los 5 millones de dólares, y el equipo uruguayo se queda con el 10 % de cualquier transferencia futura. La negociación fue reportada por El País y confirmada por GE“, reveló Globo Esporte.

De hecho, el mismo medio referenciado informó que Julián Millán se despedirá del Club Nacional de Uruguay este mismo domingo, 1 de marzo de 2026, luego de enfrentar a Peñarol en el superclásico de ese país.

Julián Millán (blanco) en un clásico con Nacional de Uruguay ante Peñarol.
Julián Millán (blanco) en un clásico con Nacional de Uruguay ante Peñarol. Foto: Getty Images

El contrato de Julián Millán con el Club Nacional va hasta diciembre de 2027. Tal como lo cuenta la prensa extranjera, el elenco de Uruguay se queda con un porcentaje a futuro si Flamengo vende al defensor colombiano de 27 años.

Deportes

Técnico de Minnesota United dio razón para no poner a James Rodríguez: dejó clara su decisión

Deportes

Canadá goleó sin piedad a la Selección Colombia Femenina: tabla de posiciones en SheBelieves Cup

Deportes

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United es noticia y Arsenal frenó al Chelsea

Deportes

Confirman delicada lesión de Lewandowski: Barcelona, en serios problemas para la vuelta con Atlético de Madrid por Copa del Rey

Deportes

Qatar toma decisión que deja en vilo la Finalissima entre Argentina y España: bombardeos en Oriente Medio pasan factura

Deportes

Piloto colombo-español David Alonso sufrió impactante accidente en el GP de Tailandia; estuvo inconsciente: “Tuve miedo”

Deportes

Lionel Messi sorprende al mundo al confesar uno de sus mayores arrepentimientos: “Qué boludo”

Deportes

Lanús da Maracanazo a Flamengo y se queda con la Recopa Sudamericana; histórico partido

Deportes

Lanús frena en seco a Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana: gol definitivo en un partidazo

Deportes

Golazo de Jorge Carrascal sin dejarla caer: sacó la magia y se inventó una espectacular volea

Julián Millán, a horas de acompañar a Jorge Carrascal en Flamengo

La información previa sobre el fichaje de Julián Millán por Flamengo se da en horas complejas para el Mengão. Cabe recordar que la escuadra brasileña viene de perder la final de la Recopa Sudamericana ante Lanús, el pasado jueves 6 de febrero.

Lanús da Maracanazo a Flamengo y se queda con la Recopa Sudamericana; histórico partido

Apenas se confirme lo de Julián Millán a Flamengo, acompañará a otro colombiano: Jorge Carrascal. El vigente campeón de la Copa Libertadores confía en el talento cafetero de cara a un 2026 retador en cuanto a competencias.

Julián Millán, con pasado en el Fútbol Profesional Colombiano

Hablar de Julián Millán es mencionar su pasado en el Fútbol Profesional Colombiano. Cortuluá (hoy Internacional de Palmira), Patriotas, Llaneros e Independiente Santa Fe lo tuvieron en sus filas.

Sin embargo, Millán se destacó muy por encima en Independiente Santa Fe. Integró la nómina del cardenal que llegó hasta la final con Atlético Bucaramanga (2024-1), pero acabaron cayendo por penales en Bogotá.

Julián Millán cuando aún jugaba para Independiente Santa Fe.
Julián Millán cuando aún jugaba para Independiente Santa Fe. Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque Millán falló en esa tanda de penales, sus actuaciones con Santa Fe lo volvieron un indispensable en el esquema de quien era el entrenador del león, Pablo Peirano. Fue justo ahí cuando Club Nacional de Uruguay puso sus ojos en el defensor.

Hoy, ya consagrado como gran figura en el Club Nacional, Millán migraría a la que, para muchos, es la mejor liga de Sudamérica. Ahora tendría que consolidarse y ganarse un lugar en el esquema del entrenador Filipe Luis.

Más de Deportes

Cameron Knowles, técnico del Minnesota United, reveló por qué no puso a debutar a James Rodríguez ante Cincinnati.

Técnico de Minnesota United dio razón para no poner a James Rodríguez: dejó clara su decisión

La Selección Colombia Femenina cayó goleada ante Canadá en SheBelieves Cup.

Canadá goleó sin piedad a la Selección Colombia Femenina: tabla de posiciones en SheBelieves Cup

Arsenal venció a Chelsea y extiende su liderato. Manchester United le dio vuelta al Crystal Palace de Daniel Muñoz.

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United es noticia y Arsenal frenó al Chelsea

Robert Lewandowski marcó uno de los goles del encuentro.

Confirman delicada lesión de Lewandowski: Barcelona, en serios problemas para la vuelta con Atlético de Madrid por Copa del Rey

Messi vs. Lamine Yamal en la Finalissima.

Qatar toma decisión que deja en vilo la Finalissima entre Argentina y España: bombardeos en Oriente Medio pasan factura

El piloto David Alonso estuvo inconsciente varios minutos tras el accidente.

Piloto colombo-español David Alonso sufrió impactante accidente en el GP de Tailandia; estuvo inconsciente: “Tuve miedo”

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - SEPTEMBER 16: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF enters the pitch for the second half during the MLS match between Inter Miami CF and Seattle Sounders FC at Chase Stadium on September 16, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Lionel Messi sorprende al mundo al confesar uno de sus mayores arrepentimientos: “Qué boludo”

Jorge Luis Pinto bajó de la nube a James Rodríguez y le mandó recado por cómo ha sido su carrera

Jorge Luis Pinto le sacó los trapitos al sol a James Rodríguez: duro recado a su carrera

El Atlético Bucaramanga derrotó al Medellín en el Atanasio Girardot.

Medellín perdió la ‘Batalla’ contra el Bucaramanga: el tumaqueño agravó crisis del rojo paisa; así quedó la tabla de posiciones

Noticias Destacadas