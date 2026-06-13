Cómo desempañar los vidrios del carro en cuestión de segundos sin necesidad de usar aire acondicionado

Uno de los problemas más comunes que enfrentan los conductores es el empañamiento de los vidrios del vehículo, una situación que puede afectar significativamente la visibilidad y convertirse en un factor de riesgo en la vía.

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Según explica Ford México, este fenómeno se produce cuando existe una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del automóvil. Cuando el aire cálido y húmedo entra en contacto con una superficie más fría, como el parabrisas o las ventanillas, el vapor de agua se condensa y genera pequeñas gotas que dificultan la visión de la persona.

Esta condición suele ser más frecuente durante las primeras horas del día, en épocas de lluvia o cuando varios ocupantes viajan dentro del vehículo, ya que la humedad en el ambiente interior aumenta considerablemente.

Para eliminar el vaho de manera rápida, una de las alternativas más eficaces es activar el aire acondicionado. La mayoría de los automóviles incorpora una función de desempañado que ayuda a equilibrar la temperatura entre ambos ambientes, disminuyendo la condensación acumulada sobre los cristales.

La seguridad en la carretera es primordial, por lo que es esencial mantener una visión clara en todo momento. Foto: Getty Images

No obstante, además de recurrir al sistema de climatización del vehículo, existen otras acciones sencillas que pueden contribuir a despejar los vidrios y mejorar la seguridad durante la conducción.

Una de ellas consiste en abrir ligeramente las ventanas durante algunos minutos. Esto permite la circulación de aire fresco y favorece la igualación de la temperatura entre el interior y el exterior, acelerando la eliminación de la humedad acumulada.

Esta situación suele presentarse con mayor frecuencia en las mañanas, durante temporadas de lluvia o cuando viajan varias personas dentro del vehículo. Foto: Getty Images

Asimismo, los expertos recomiendan desactivar la función de recirculación de aire, ubicada generalmente junto a los controles del aire acondicionado. Al hacerlo, se facilita el ingreso de aire proveniente del exterior, lo que ayuda a reducir la concentración de humedad y evita que los cristales vuelvan a empañarse.

Otra opción práctica es utilizar bolsas de sílice, esos pequeños sobres con gel absorbente que suelen encontrarse en cajas de zapatos, dispositivos electrónicos y otros productos. Gracias a su capacidad para capturar la humedad del ambiente, colocarlas dentro del automotor puede ayudar a prevenir la formación de vaho en el parabrisas.