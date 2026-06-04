Guía práctica: cuatro consejos para limpiar el interior de su carro

La limpieza del vehículo es importante para que el conductor tenga una mejor experiencia de manejo y comodidad frente al volante. Actualmente, los propietarios pueden llevar sus carros a lugares especializados que se encargan del aseo interior.

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Sin embargo, también es posible limpiar el auto de forma manual y desde casa. Ford México realizó una guía práctica para que los conductores sepan cómo dejar el vehículo en perfectas condiciones.

El primer paso es aparcar en un lugar seguro, sin molestias y que no esté cerca de la vía. Para empezar, se deben retirar los objetos pequeños y partes removibles del vehículo.

Monedas, joyas, recibos o demás elementos pequeños deben ser sacados. También es necesario quitar los accesorios removibles que se puedan dañar durante el proceso. Es importante recordar los tapetes y lavarlos de manera aparte con agua, jabón y siguiendo las especificaciones del fabricante.

Con una aspiradora pequeña, se pueden asear los asientos y alfombras. Los rincones menos accesibles o visibles suelen acumular una mayor cantidad de polvo y residuos, por lo que es necesario revisarlos a fondo.

“En caso de contar con asientos de piel, gamuza, alcántara u otros materiales especiales, opta por aplicar un limpiador indicado para cada uno y asegurarles una mayor duración”, agregó la marca.

Usar una aspiradora ayuda a quitar el polvo y suciedad de los rincones del carro. Foto: Getty Images/iStockphoto

Más consejos para limpiar el interior

Una vez termine la aspiración de los residuos y polvo del carro, es recomendable seguir con las rejillas de ventilación. Estas se encargan de la circulación del aire y su limpieza evita la contaminación de la cabina.

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Para ello, se pueden utilizar cepillos especiales que retiren los objetos extraños y el polvo acumulado. Al terminar, se puede utilizar un producto aromatizante que mejore la fragancia del carro.

Para la consola central, el volante, la palanca de cambios y el sistema multimedia se puede utilizar un paño húmedo. Mientras que para las ventanas, con limpiador especial de vidrios y un paño de microfibra, será suficiente.

Ford México recomendó limpiar estas superficies con movimientos circulares suaves que no creen rayones. El aseo interior del vehículo es clave para una conducción óptima y para obtener la máxima comodidad posible.