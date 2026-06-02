¿Se puede lavar el carro en la calle? Estas son las ciudades donde podría generar sanciones

Los propietarios de carros acostumbran a lavar sus vehículos para mantener su aspecto, remover la suciedad y cuidar la pintura. Esto es especialmente necesario cuando ha recorrido trayectos de barro o en zonas costeras.

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Los carros se pueden lavar en sitios especializados para este fin o de forma manual. El procedimiento incluye un gasto considerable de agua, productos automotrices y esponjas o paños de microfibra.

En Colombia, es común que muchas personas decidan hacer el lavado en las calles, a las afueras de sus casas o en áreas públicas. Sin embargo, la ley colombiana regula este tipo de acciones.

Lavar el carro en la calle puede generar que residuos de suciedad o de los productos automotrices terminen en las alcantarillas de la ciudad. Por esta razón, en Colombia es ilegal lavar un vehículo en las vías del país.

En el Código Nacional de Tránsito aparece tipificado como una infracción B21 por “lavar vehículos en la vía pública, en ríos, en canales y en quebradas”.

De igual forma, el Código de Policía y Convivencia también castiga la actividad en el artículo 100 de “comportamientos contrarios a la preservación del agua”.

La sanción para las personas que incurran en la falta es una multa tipo 4 equivalente a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), es decir, 1.867.616. Esta normativa aplica para todo el país y será sancionada de la manera que considere la autoridad.

Lavar el carro en la calle es ilegal por lo que se recomienda a los ciudadanos que utilicen garajes o parqueaderos privados para esa actividad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Multas por alteraciones del espacio público

En Bogotá, la práctica de lavar carros en espacio público se considera un comportamiento contrario a la convivencia que genera desperdicio de agua. Por esta razón, la Alcaldía le pidió a los ciudadanos que denuncien a aquellos que estén contaminando el alcantarillado o gastando agua de manera innecesaria. El reporte se puede poner en la Línea de Emergencias 123 para que las autoridades tomen las acciones correspondientes.

El símbolo del tablero que parece un vehículo y que muchos conductores desconocen

Otras afectaciones al espacio público también producirán multas a los infractores. Los que no recojan los excrementos de animales o obstruyan carriles exclusivos de ciclistas, deberán pagar una multa tipo 1 de $116.726.

Los que generen riñas, irrespeten a agentes de la policía o incurran en confrontaciones violentas tendrán una sanción económica de $466.904 correspondiente a la multa tipo 2.

Contratar el transporte de escombros en medios no aptos o alterar la convivencia por exceso de ruido, tiene un comparendo tipo 3 que obliga al infractor a pagar una suma de $933.808.